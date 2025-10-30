Encamp invertirà 6,8 M€ per a fer de l’avinguda Joan Martí un espai modern, sostenible i dinàmic

El Consell de Comú d’aquest dijous, a Encamp, ha aprovat l’adjudicació de les obres de remodelació de l’avinguda Joan Martí, en el tram comprès entre Prat Genil i Prada de Moles, amb l’inici dels treballs previst per a principis de 2026. Aquesta actuació dona continuïtat a les obres realitzades entre el 2017 i el 2019 al tram entre Prat de Genil i l’encreuament amb la plaça dels Arínsols, consolidant així la transformació urbana del centre d’Encamp.
El projecte té com a objectiu convertir l’avinguda en un espai modern, segur, sostenible i dinàmic. La intervenció preveu ampliar les zones destinades a vianants per a fomentar hàbits saludables i una mobilitat més sostenible. A més, s’instal·larà nou mobiliari urbà dissenyat per a fer l’espai més acollidor i funcional, integrat amb l’estètica d’Encamp, i es crearan petits punts de vegetació que afavoriran la qualitat ambiental. La renovació també inclou el mobiliari i els punts de recollida de residus, així com infraestructures intel·ligents per a millorar la gestió urbana i la sostenibilitat, com per exemple, punts de llum de baix consum que incrementaran la seguretat nocturna i reduiran l’impacte ambiental o punts de recollida de residus tancats i destinats únicament a comerços i veïns de la zona.
La nova configuració de l’espai públic garantirà l’accessibilitat universal i la seguretat viària, amb passos de vianants elevats que reforçaran la prioritat del vianant. El paviment i les voreres es renovaran per a crear un entorn més còmode, segur i harmonitzat amb el paisatge natural d’Encamp.
A nivell social, la remodelació suposarà una millora significativa en la qualitat de vida, amb espais accessibles i més amplis que fomentaran la convivència i els hàbits saludables. Pel que fa a l’impacte econòmic i social el projecte revaloritzarà i dinamitzarà aquesta zona com a eix central del poble, convertint-la en un espai viu, atractiu i de trobada per a la ciutadania, el comerç, l’esport i la cultura.
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha destacat que “iniciem les obres des de Prat de Genil fins a Prada de Moles per a complir el compromís de continuar la transformació de l’avinguda i ampliar el projecte urbà que ja ha tingut un gran èxit a la zona de Sant Miquel“. Mas ha remarcat que “aquest nou tram vol consolidar un espai públic acollidor, dinàmic i generador de vida social, que reforci la identitat i el sentiment de pertinença i fomenti la qualitat de vida”.
La cònsol major també ha explicat que “es treballarà en quatre grans fases i amb una planificació que permetrà garantir la mobilitat en tot moment”. Per altra banda, la cònsol ha concretat que “es faran reunions informatives abans d’iniciar cada fase” i que es facilitarà als veïns un espai digital “per a rebre informació actualitzada del desenvolupament del projecte”.
El calendari previst contempla la formalització del contracte i la preparació tècnica a finals de 2025, l’inici de les obres a principis de 2026 i la seva execució en quatre fases repartides entre el 2026 i el 2027.
L’empresa encarregada de l’execució serà la Constructora d’Obres Públiques, SA que ha guanyat el concurs per un import de 6.731.899,59 €. La direcció d’obra correspondrà a la UTE Suport Enginyers Consultors SA/Data Arquitectura per un import de 99.632,11 €.
Encamp disposarà de nous panells informatius digitals de les places d’aparcament per a millorar la mobilitat
El Comú d’Encamp ha presentat la proposta d’implantar un sistema de senyalització digital que indicarà en temps real les places disponibles als aparcaments del poble.
El projecte preveu la instal·lació de panells informatius digitals i automatitzats, ubicats tant a les entrades del poble com al centre. A les entrades, els panells mostraran la disponibilitat de les diferents zones i indicaran l’aparcament més proper (zona sud, Prada de Moles, i zona nord, Funicamp). A mesura que el conductor s’apropi al centre, la informació serà més detallada, amb el nom de cada aparcament i el nombre de places lliures.
Aquesta mesura permetrà que els conductors es dirigeixin directament als espais lliures, reduint la circulació innecessària i millorant la fluïdesa del trànsit. La consellera d’Infraestructures i Manteniment, Sabrina Grégoire, ha destacat que “el resultat serà una mobilitat més sostenible, una millor experiència per a residents i visitants, i un impuls per al comerç local”. A més, el sistema dotarà el Comú d’una eina de gestió que permetrà conèixer en temps real l’ús dels aparcaments i planificar millor els recursos.
Aprovació definitiva de la modificació número 4 del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Encamp
El consell de comú ha aprovat definitivament la modificació número 4 del POUPE (revisió 2019) la qual inclou entre altres punts la creació d’una carta cromàtica per a assegurar una estètica conjunta de les edificacions, la inclusió de la normativa en matèria de construcció de parcs solars i col·locació de plaques, la modificació dels paràmetres que permet construir naus logístiques a la zona 6A, situada a la carretera de l’Obac, la zona de la Bartra, Torrent Pregó i al Pas de la Casa al camí del Ramal o les normes corresponents a la zona Clau de Les Bons per a assegurar la seva conservació.
Ordinació de l’Escola de Neu. 30 anys d’una activitat lúdica i esportiva d’èxit a la parròquia
El consell de comú ha aprovat l’ordinació que regula l’Escola de Neu del Comú d’Encamp, una activitat que “ja forma part de la identitat esportiva i educativa de la nostra parròquia i que enguany celebra els seus 30 anys de trajectòria”, en paraules del conseller d’Esports, Nino Marot.
Durant aquestes tres dècades, l’Escola de Neu ha funcionat amb plena normalitat i reconeixement, consolidant-se com un projecte de referència per a la formació esportiva i en valors dels infants i joves. Amb aquesta nova ordinació, no s’inicia res de nou, sinó que s’actualitza i es reforça el marc normatiu d’una activitat que ha demostrat la seva excel·lència, amb l’objectiu de garantir uns criteris comuns de qualitat, seguretat i organització.
L’Escola de Neu és una activitat extraescolar impulsada pel Departament d’Esports, adreçada a infants i joves d’entre 4 i 17 anys, i té com a finalitat promoure la pràctica dels esports de neu com a eina educativa, de convivència i de creixement personal.
L’activitat ofereix un aprenentatge segur, inclusiu i adaptat a cada participant, en un entorn lúdic i no competitiu.
En definitiva, el conseller ha remarcat que “aquesta ordinació posa en valor 30 anys d’èxit i compromís, consolidant l’Escola de Neu com un projecte estratègic per al desenvolupament integral dels infants i joves d’Encamp, i reafirmant el nostre compromís amb l’educació, la salut i el territori”.
Altres punts del consell de comú
En el marc del consell de comú s’ha acceptat la quota de liquidació corresponent al Comú d’Encamp, en tant que soci únic de Funitel d’Encamp, SAU; s’ha aprovat el conveni de cessió temporal del terreny posterior de l’edifici d’habitatges Hermus; s’ha informat del nomenament de Noèlia Carrión Tor en qualitat de Secretària dels cònsols; i, en el torn de preguntes hi hagut una pregunta per part del grup Avancem.