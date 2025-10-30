Escaldes adquireix un nou sistema de gestió tributària per a facilitar els tràmits a la ciutadania

A Escaldes-Engordany, el Consell de Comú d’aquesta tarda de dijous ha aprovat el projecte ESTIMA, una actuació clau en el procés de transformació digital de la corporació que permetrà modernitzar la gestió tributària i millorar l’eficiència del servei. El projecte s’integrarà plenament dins la plataforma tecnològica que ja utilitza el Comú. “Aquesta integració permetrà una gestió pública més àgil i centrada en el ciutadà, afavorint la tramitació electrònica i la transparència en tots els processos”, segons fonts de la corporació.
El nou sistema oferirà una oficina virtual tributària que facilitarà als contribuents la gestió i el pagament dels seus tributs de manera telemàtica, amb una visió global i integrada de la seva situació, com ha explicat el cònsol menor, Quim Dolsa. A més, permetrà al Comú guanyar autonomia i reduir la dependència de consultors externs, amb un estalvi econòmic a mig termini i una millora de la seguretat i la gestió de les dades. L’adjudicació s’ha fet a l’empresa T-Systems per raons tècniques i de continuïtat funcional, i suposarà una inversió de 541.485 euros entre els anys 2025 i 2027.
Un altre punt de l’ordre del dia de la sessió d’aquesta tarda de dijous ha servit per a formalitzar una addenda al contracte signat amb SEMTEE, empresa gestora de Caldea, el setembre de 2022, relatiu a la cessió temporal de diversos espais del termolúdic per a la implantació d’un hotel. Aquesta modificació s’ha acordat, tal com ha explicat la cònsol major, Rosa Gili, després que el Comú continuï utilitzant el local on actualment s’ubica el taller tèxtil comunal. Per aquest motiu, s’ha pactat una reducció de la pensió anual que SEMTEE ha de satisfer al Comú per la construcció de l’hotel corresponent als anys 2024 i 2025, en proporció a la superfície utilitzada encara pel Comú. Així, les quanties exigibles quedaran ajustades a 63.619,73 euros per al 2024 i 214.639,20 euros per al 2025, respectivament.
D’altra banda, en la sessió de Consell de Comú, la consellera Laura López ha jurat el càrrec de capità de deseners en substitució del conseller David Pérez. Així mateix, el conseller Marc González ha estat nomenat com a representant del Comú al consell d’administració de Capesa.
Finalment, el Comú ha informat que s’ha procedit a obrir un expedient sancionador a l’empresa que gestiona la concessió de l’aparcament Escaldes Centre. La decisió s’ha pres d’acord amb les conclusions derivades de l’informe emès pels serveis d’intervenció del Comú, que van identificar greus incidències en la gestió del servei públic d’aparcaments de l’empresa concessionària i després que aquestes incidències hagin estat corroborades i valorades per un informe jurídic extern. Segons aquest informe, s’hauria detectat una aplicació de descomptes comercials i modificacions tarifàries per part de la concessionària, mitjançant l’ús de plataformes digitals sense que consti cap autorització formal ni cap acord previ de la corporació, contravenint l’article 32 del Plec de condicions generals de la concessió. Una actuació que constitueix una alteració unilateral de l’equilibri econòmic i jurídic del contracte.