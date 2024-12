Estafes de Google Voice, què són i com evitar-les

Una dona parlant pel mòbil (Metamorworks. iStock / GettyImages Plus)

En el nostre món hiperconnectat, la tecnologia ha transformat la nostra manera de comunicar-nos, cosa que ens permet connectar amb qualsevol persona, en qualsevol lloc, amb només prémer un botó. Un dels serveis més populars que aprofita la gairebé universalitat de la cobertura d’internet d’alta velocitat és Google Voice. No obstant això, com ocorre amb moltes plataformes digitals, també ha estat blanc d’estafadors, els qui aprofiten la seva popularitat per a enganyar usuaris i obtenir accés a comptes amb la finalitat de cometre fraus addicionals.

La bona notícia és que, per a protegir-se d’aquesta mena de fraus, n’hi ha prou en prendre algunes precaucions senzilles. Així ho assegura ESET, companyia líder en ciberseguretat, que explica no sols com funcionen les estafes de Google Voice i què fer per a evitar caure en aquests paranys, sinó quins són els passos a seguir si ja has estat víctima, ajudant els usuaris a recuperar el control dels seus comptes i minimitzar l’impacte del frau.





Com funcionen les estafes de Google Voice?

Google Voice, un servei de VoIP (veu sobre Protocol d’Internet) ofert per Google, permet als usuaris tenir un número de telèfon virtual vinculat al seu compte, amb el qual poden rebre i realitzar crides, enviar missatges de text i gravar missatges de veu, tot des del seu dispositiu mòbil o fix sense revelar el seu número personal. Aquesta funcionalitat és especialment atractiva per als qui busquen mantenir la seva privacitat en línia; no obstant això, també ha atret l’atenció d’estafadors que aprofiten aquest servei per a activitats fraudulentes.

“Una de les estafes més comunes amb Google Voice comença quan l’estafador contacta al seu objectiu en plataformes de compravenda, com Wallapop o Milanuncios, fingint ser un comprador o venedor interessat. Sovint, asseguren que necessiten verificar la legitimitat de l’altra persona i sol·liciten enviar un “codi de verificació”. Aquest codi, en realitat, és un codi d’autenticació de dos factors (2FA) enviat per Google, que l’estafador utilitza per a associar el compte de Google Voice de la víctima amb el seu propi número, obtenint accés al servei. Una vegada obtingut, els estafadors poden utilitzar el número per a diverses activitats il·lícites, deixant a l’usuari exposat sense si més no saber-ho”, adverteix Josep Albors, director de Recerca i Conscienciació de ESET España.

Una vegada que l’estafador obté accés al teu compte de Google Voice, sol desvincular el teu número personal per a evitar que descobreixis el frau i el reemplaça amb el seu propi. A partir d’aquí, ESET recorda que aquest pot donar-li múltiples usos al teu compte: des de vendre-la a altres delinqüents fins a realitzar crides de “vishing” i enviar missatges de phishing o smishing, tots dissenyats per a enganyar noves víctimes. També podria usar la funció de bústia de veu per a gravar missatges en els quals es faci passar per una autoritat legítima, o fins i tot simular situacions d’emergència per a demanar diners als teus contactes. “Amb l’evolució de la IA generativa i els programes de deepfake, els estafadors ara tenen la capacitat de crear missatges increïblement realistes, la qual cosa afegeix una capa de credibilitat als seus intents d’engany i fa que aquestes estafes siguin encara més difícils de detectar”, afegeix Albors.





Com protegir-te i actuar davant fraus en Google Voice

Segons ESET, per a evitar caure en una estafa de Google Voice, és clau no compartir cap codi d’autenticació amb desconeguts, especialment si te’l sol·liciten per a “verificar” la teva identitat. Els missatges d’autenticació enviats per Google, bancs o organitzacions legítimes estan destinats únicament al teu ús personal i no han de compartir-se. Si estàs en una plataforma de compravenda i l’altra persona insisteix a confirmar que no ets un bot o un estafador, és millor explorar mètodes alternatius de verificació que no impliquin abandonar la plataforma o compartir informació delicada. A més, qualsevol sol·licitud de passar la conversa a WhatsApp o a una crida directa hauria de prendre’s com una alerta de possible estafa.

En contrapartida, si ja has estat víctima d’una estafa de Google Voice, Google compta amb una pàgina web específica per a ajudar-te a recuperar el teu número en un termini de fins a quaranta-cinc dies. Les estafes en línia solen seguir un cicle en el qual comptes compromesos s’utilitzen per a enganyar noves víctimes, com ocorre en xarxes socials i a Google Voice, on els estafadors manipulen als usuaris per a obtenir accés i continuar amb els seus fraus. “Trencar aquest cicle depèn en gran manera de la consciència i precaució dels usuaris enfront d’aquesta mena d’amenaces”, conclou Josep Albors.





Per Tecnonews