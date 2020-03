Aquest any se celebra el 25è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i Hongria. En la commemoració d’aquest aniversari, els governs d’Hongria i d’Andorra fan retrospecció, satisfets de les fites assolides durant aquest període, en què Andorra i Hongria han construït una relació privilegiada en diversos àmbits, basada en els sòlids valors en comú i en el respecte mutu que reflecteixen els vincles humans, culturals i econòmics entre ambdós països.

Noten amb complaença que les relacions intergovernamentals s’han intensificat en els darrers anys, marcades principalment per un diàleg estret i constructiu entre els dos ministeris encarregats dels Afers Exteriors. Les visites de Péter Szijjártó, ministre d’Afers Estrangers hongarès, a Andorra el 2017 i la visita avui a Hongria de Maria Ubach, ministra d’Afers Exteriors, han permès avançar en projectes d’interès comú, així com identificar altres àmbits de col·laboració.

El reforç del diàleg polític ha millorat les relacions bilaterals per cobrir altres àrees, com ara la signatura avui d’un protocol d’entesa sobre la cooperació en l’àmbit del turisme, les negociacions en curs d’un acord per evitar la doble imposició, i altres iniciatives per estrènyer vincles en matèria d’economia, comerç, cultura i educació.

Conscients de la responsabilitat que tenen tots els països davant els nombrosos reptes mundials i regionals, Andorra i Hongria es comprometen a tenir un paper actiu i a treballar de forma conjunta i intensa en les institucions multilaterals rellevants, tant en l’àmbit mundial com europeu.

En aquest sentit, en els darrers anys ambdós països han consolidat la cooperació en el marc d’aquests fòrums. Aquesta cooperació s’exemplifica mitjançant el suport d’Hongria a les negociacions d’un acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, i el suport d’Andorra a l’estatut d’observador d’Hongria en la Conferència Iberoamericana.

Amb motiu d’aquest 25è aniversari, mirant enrere els esforços comuns i assoliments, Hongria i Andorra expressen el desig de seguir treballant conjuntament amb el mateix esperit, amb la finalitat de progressar en la intensificació de les excel·lents relacions actuals i els valors comuns, així com d’explorar noves vies de cooperació bilateral, europea i internacional.