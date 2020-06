Comerç i Turisme inicien una campanya per impulsar el consum intern després de l’aturada per la Covid-19

Els ministres de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i de Turisme, Verònica Canals, han presentat aquest dilluns “Comptem amb tu. Consumeix a Andorra”, la nova campanya per incentivar el consum intern que busca impulsar l’economia local després de la pandèmia de COVID-19.

Així, tal com ha explicat el ministre Gallardo, el missatge busca traslladar el bon comportament que ha tingut la societat andorrana durant la pandèmia al consum local i que es mantingui la “implicació i corresponsabilitat dels darrers mesos” per tirar endavant el país. En aquest sentit, el titular d’Economia i Empresa ha assegurat que “consumir al país és ajudar al teixit productiu, ajudar al fet que es mantinguin els llocs de feina i que l’activitat no s’aturi”.

En la mateixa línia, la ministra de Turisme ha explicat que la campanya, que s’inicia demà coincidint amb la revetlla de Sant Joan i s’allargarà un mes, se centra en les ofertes de restauració, comerç, oci i cultura: “creiem que s’ha de sortir del confinament dels darrers mesos en clau de país, i per això demanem la responsabilitat i l’esforç de tothom per treballar per a la reactivació econòmica”. Canals també ha explicat que els missatges s’han acordat amb els diferents sectors per tal que “tothom se senti còmode”.

Tant Gallardo com Canals han destacat que, en un moment en què cada cop hi ha més competidors per al mercat andorrà – tant mercats propers com propostes de comerç en línia – s’ha de posar en relleu “les històries personals que hi ha darrere de cada negoci i les hores que s’ha dedicat a un producte abans de poder-lo oferir”. A banda, també han destacat que després de mesos sense activitat, que moltes empreses han aprofitat per repensar el seu model i és hora de “mostrar empatia i complicitat” amb el sector productiu del país.