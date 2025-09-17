Alt Urgell: Campanya de prevenció i detecció de violències masclistes i LGTBIQfòbiques

L’àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha iniciat el “Digues la teva”, una campanya de prevenció i detecció de violències masclistes i LGTBIfòfiques basada en la implantació de bústies als municipis d’Alàs i Cerc, Coll de Nargó, Organyà, la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbò, Ribera d’Urgellet, Peramola i Oliana. En aquestes bústies hi podrà dipositar un escrit qualsevol persona que vulgui explicar una experiència relacionada amb les violències masclistes, i a través d’un codi QR es podrà fer l’escrit en forma digital o contactar directament amb els serveis d’acompanyament.
Amb la campanya es vol sensibilitzar i visibilitzar sobre les violències masclistes i LGTBIQfòbiques, encara molt presents en la societat, alhora que té la voluntat d’oferir un espai on les dones, adolescents, col·lectiu LGTBIQ+ i tot el veïnat en general pugui adreçar-se en cas de viure o d’haver viscut una situació de violència masclista o LGTBIQfòbica.