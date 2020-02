El Mobile Week al Pirineu ha arrencat aquest dimecres a Tremp amb la voluntat de fomentar el desenvolupament digital i reivindicar les mateixes oportunitats per als territoris de muntanya que a la resta del país. Sota el lema ‘Tecnologia per a la ciutadania’ se celebrarà a les comarques dels Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça fins al 29 de febrer.

Maria Pilar Cases, alcaldessa de Tremp, ha explicat que l’objectiu és donar l’oportunitat a la població de comarques rurals de participar en debats, conferències i tallers que fomenten el desenvolupament digital. Cases ha lamentat el contrast que genera encara avui el fet que “parlem de tecnologies tant avançades” i, simultàniament, “alguns pobles del Pirineu encara no tinguin cobertura de mòbil o connexió a internet”.

Aquesta candidatura de les comarques del Pirineu va ser promoguda per l’Ajuntament de Tremp. Les activitats, en aquest cas, són més adreçades a la ciutadania que a les empreses i professionals del sector, i volen impulsar el debat tecnològic i el desenvolupament del sector en àrees amb més dificultat d’accés com són les comarques pirinenques.

La tecnologia, clau pel futur de l’Alt Pirineu

Al respecte, Cases ha dit que “la fibra òptica és crucial pel benestar de la ciutadania de l’Alt Pirineu i perquè la gent s’hi vulgui quedar a viure o les empreses vinguin a instal·lar-s’hi”. L’alcaldessa trempolina ha explicat que la intenció és que aquestes comarques puguin implementar una economia basada en les eines i elements tecnològics i digitals que permetin “fer el canvi d’una manera ràpida” i d’aquesta manera poder construir una economia equitativa vers la resta de territori català.

Les activitats es repartiran entre diversos pobles del Pallars, tant Jussà com Sobirà, i de l’Alta Ribagorça. Hi haurà conferències i tallers amb experts que donaran consells per entendre el panorama actual de la revolució digital. Se centraran en tres temàtiques: la robòtica, la intel·ligència artificial i la ciberseguretat. Es veurà també de forma pràctica i participativa la realitat tecnològica al nostre dia a dia i com aquesta pot afectar la ciutadania.

Els interessats poden participar en tallers molt pràctics on podran veure què passa quan es connecta amb una xarxa de wifi pública o bé s’accepten els permisos en descarregar-se una aplicació. També es podrà aprofundir en assumptes claus com ara la seguretat mòbil, el desplegament de la fibra òptica al Pirineu, l’ètica en la tecnologia i activitats amb scratch i robòtica educativa per potenciar que els més petits aprenguin programació.