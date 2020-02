Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home, de 26 anys, de nacionalitat equatoriana i veí de l’Hospitalet de Llobregat, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La detenció és resultat d’una investigació oberta el passat 24 de gener després de trobar-se una plantació de marihuana a l’interior d’un domicili d’Isona i Conca Dellà. Concretament, en un desnonament judicial es va localitzar 200 plantes de marihuana, en diferents estats de creixement, al soterrani de la casa.

El agents van comprovar que s’havia muntat una complexa instal·lació per fer un cultiu intensiu indoor de marihuana amb capacitat per fer quatre collites l’any. Disposava d’un sistema de temperatura regulada i d’il·luminació, reg automatitzat, un sistema de control d’humitat i de circulació d’aire, així com filtres d’olors per tal de dificultar la seva localització.

A més, tota la instal·lació estava connectada fraudulentament a la xarxa elèctrica. Atenent el consum i temporalitat de l’activitat el consum elèctric defraudat podria ser superior als 30.000 euros.

Després de diferents gestions d’investigació els agents van aconseguir localitzar i detenir ahir, a l’Hospitalet de Llobregat, un dels responsables de la plantació.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

El detingut, que té antecedents, va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.