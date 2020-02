Més de 60 dies seguits en els que Vallnord – Pal Arinsal obra l’estació al 100%. Aquest cap de setmana de Carnaval, també ho farà amb l’obertura total de les seves instal·lacions. En total, posaran a disposició dels clients les 47 pistes, 27 a Pal i 19 a Arinsal, així com els 31 remuntadors. Actualment, els esquiadors podran gaudir d’uns gruixos que van dels 100 cm de neu a cota baixa i 150 cm a cota alta. Així mateix, el telefèric que connecta Pal amb Arinsal també estarà disponible per a tots els esquiadors de l’estació. La Capa, la pista negra més llarga i amb desnivell de 1000 metres, ja porta oberta des del 26 de desembre del 2019, una obertura quasi record amb un total d’11.000 passatges i unes condicions úniques. L’Snowpark també tindrà obertes les seves portes amb els 3 nivells: iniciació, intermig i expert.

Les activitats alternatives també estaran obertes les 13 activitats per qui vulgui. Aquest cap de setmana, al sector Pal els clients podran trobar-se amb inflables per als més petits i a la vegada, totes les activitats obertes. Aquestes activitats són les millors opcions per gaudir de la neu sense haver d’esquiar. El parc de trineus, una de les activitats preferides dels més petits, també estarà obert a Pal i a Arinsal durant tota la setmana. Pel que fa als circuits de Skimo, Vallnord – Pal Arinsal en tindrà oberts 4 i els circuits de raquetes, n’hi haurà 4 també.

En gastronomia, el 100% dels restaurants de l’estació estaran oberts per a tots els clients. En total, fins a 13 restaurants estaran disponibles durant el dia amb diverses opcions a escollir: des d’entrepans i hamburgueses, fins a menús o plats més elaborats a la carta. Però les opcions gastronòmiques no acaben en el dia sinó que Vallnord – Pal Arinsal aposta pels sopars d’alta muntanya disponibles als restaurants del Pla de la Cot, Coll de la Botella i Xalet Igloo.

CARNVAL A VALLNORD – PAL ARINSAL

Vallnord – Pal Arinsal aposta fortament per la celebració d’esdeveniments a pistes. En aquesta ocasió, també s’uneix al Carnaval, una festivitat molt animada. Aquest any, l’estació torna amb un nou sorteig digital. Per poder participar, els usuaris hauran de registrar-se a la APP SkiAndBike de Vallnord – Pal Arinsal i votar el departament que més li agradi. La participació online serà el dia 22 i 23 de febrer de 9h a 15h i entre totes les persones que hagin votat, podran guanyar 1 forfet de dia per dues persones, 1 sopar per a dues persones al Pla de la Cot o Xalet Igloo o 1 dessuadora Ski&Bike. Però com sempre, l’estació convida a tots a venir disfressats per poder gaudir d’uns dies diferents.

EVITAR FER CUES ELS CAPS DE SETMANA

Aquests dies de temporada alta i sent l’època més forta, Vallnord – Pal Arinsal recomana a tots els clients evitar cues en la recollida dels forfets. La compra online disposa de molts beneficis per als clients, ja que totes les reserves efectuades amb més de 48 hores d’antelació, gaudeixen d’un 15% de descompte en el seu forfet de dia i les reserves amb 24 hores d’antelació, un 10% de descompte. El resguard que rebi l’esquiador, podrà incloure’s durant les 24 hores al dia en alguna de les màquines expenedores de forfets ubicades als accessos de l’estació i d’aquesta manera estalviar temps. En total, l’estació disposa de 7 màquines de forfets.