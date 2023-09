Comença la campanya de vacunació a l’Alt Pirineu i l’Aran

Una de les primeres dones vacunades enguany al Pirineu (Govern.cat)

El Departament Salut de la Generalitat de Catalunya ha començat aquest dijous, 28 de setembre, la campanya de vacunació d’aquesta tardor a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, amb la vacunació conjunta contra la grip i la COVID-19 per a la població més vulnerable. Es tracta d’unes 780 persones que viuen en les 15 residències de gent gran, discapacitats i salut mental del territori, i unes 460 que reben atenció domiciliària, i que podran posar-se la vacuna durant les tres properes setmanes.

La vacunació ha arrencat avui dijous a les dues residències de gent gran de la Pobla de Segur i la de Puigcerdà, i demà divendres a les de la Seu d’Urgell i Tremp. En la resta de centres la vacuna s’anirà administrant durant les properes setmanes i fins el 16 d’octubre, moment en què s’obrirà a la resta de població de risc.

La primera vacunada ha estat Carme Casamajó, a la Residència Centre Geriàtric del Pirineu, que ha optat per immunitzar-se perquè “tinc una família molt extensa i m’he de protegir. Sempre m’he vacunat de la grip i així, quan l’he passat, ha estat molt suau. Per tant, avui hem poso les dues vacunes.”

D’altra banda, Laia Martí, referent de residències del Servei d’Atenció Primària (SAP) Lleida Nord, ha argumentat que “ara que la covid s’ha normalitzat i que hi ha molta immunitat poblacional, intentem que amb una única passada es posin les dos vacunes perquè són necessàries dues setmanes per tal que la immunitat sigui efectiva, just coincidint amb l’arribada del fred.”





Campanya de vacunació conjunta a la resta de la població de risc

Pel que fa a la resta dels col·lectius a qui es destina la vacunació de la grip i de la COVID, està previst que sigui a partir del 16 d’octubre quan es posi en marxa: s’adreçarà a les persones de 60 anys i més, les persones amb condicions de risc (entre elles els problemes de salut crònics i l’obesitat), les dones embarassades, les persones amb immunosupressió, o els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics. I enguany, també s’inclou la recomanació de vacunació antigripal per al col·lectiu de persones fumadores i, per primera vegada i com a principal novetat, Salut de la Generalitat introdueix la vacunació sistemàtica contra la grip també per a tots els infants d’entre 6 i 59 mesos d’edat.

Amb aquesta campanya de vacunació de tardor, alineada amb els objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Salut es planteja assolir o superar cobertures de vacunació del 75% en persones de 60 anys o més i en el personal sanitari i sociosanitari, i superar el 60% de cobertura en dones embarassades i en persones amb condicions de risc.





On es vacunarà cada persona

La població que viu a residències de persones grans o altres institucions, així com la població que requereix atenció a domicili rebrà l’administració de les vacunes en el centre residencial o al seu domicili, i seran els professionals sanitaris els qui s’hi desplaçaran per a posar-les. Per a la resta de població, i com cada any, les vacunes s’administren principalment als centres d’atenció primària (CAP). Per tal de demanar la cita s’ha de sol·licitar a través de La Meva Salut, preferentment, a l’apartat de ‘Cites’, clicant a ‘Cites i consultes d’atenció primària’ i triant l’opció ‘Vacunació’. La cita prèvia també es pot demanar al web de programació https://citasalut.gencat.cat/ o bé directament al CAP.