Comença a preparar la temporada de sandàlies amb aquestes cures per als teus peus

Una noia tenint cura dels seus peus (Pexels)

La temporada de calor i bon temps s’acosta i això significa que canviarem les botes i les sabates per les nostres precioses sandàlies. Una gran notícia per als nostres peus, que estan desitjant veure la llum, i ho saps! No obstant això, hem de preparar-los perquè, arribat el moment, es vegin sans i bonics, que doni gust mirar-los! Això no s’aconsegueix d’un dia per a un altre, sinó que les manyagues han de començar abans (millor si és durant tot l’any, però no ens posarem perepunyetes). A continuació, t’expliquem els 4 passos bàsics que ha de tenir la teva rutina de cures per a peus.

Els teus peus necessiten una atenció extra

“Els peus suporten tot el pes del nostre cos i estan sotmesos a diferents tipus d’impacte i fricció, com a sabates atapeïdes o talons alts, i per això, es posen a prova durant tot el dia i tot l’any. És per aquesta raó que l’epidermis dels peus és més gruixuda que la d’altres parts del cos, i el teixit adipós de l’hipoderma és gruixut i elàstic per a crear un “embuatat” que absorbeixi millor els impactes”, expliquen els experts de la marca Payot. “De totes maneres, una fricció excessiva pot danyar la funció de barrera i ressecar la pell, provocant asprors, talons esquerdats, callositats i dureses”. Comencem amb la nostra rutina de cures per a peus? Pren nota!





1. Exfoliació

Eliminar les impureses i retirar les pells mortes et permetrà mantenir una pell més suau i bonica a la vista. Fes-ho almenys una vegada per setmana.

Si tens asprors i talons esquerdats:

– Introdueix els teus peus en aigua tèbia durant uns deu minuts per a estovar la zona. Després, asseca’ls bé per a eliminar la humitat.

– Tria un producte exfoliant de textura arenosa i ajuda’t d’un raspador o una llima de pedicura per a eliminar-les.

Si els teus peus estan bé i només vols mantenir-los llisos, tria un exfoliant suau. Si vols remeis casolans, prova amb el suc de llimona i el bicarbonat de sodi.





2. Hidratació

Aquest pas has de repetir-lo diàriament, amb una bona crema hidratant. A més, si veus que els teus peus et demanen una cura extra, aplica una vegada per setmana un tractament intensiu, com a mascaretes nutritives i reparadores a base d’urea, llards i olis.





3. Ungles impecables

Les ungles determinen la imatge general que ofereixen els nostres peus. Alguns problemes que poden presentar són l’aparició de fongs o que es tornin groguenques. Per això, hem d’aplicar productes específics sobre la base de les nostres necessitats.





4. Un toc de color

Pintar-se o no les ungles és qüestió de gustos. De fet, uns peus ben cuidats no ens demanen res més (o potser una capa de lluentor). Però, si apliquem un color bonic i de tendència aconseguirem personalitzar el nostre estil i, de pas, ens contagiarem de l’alegria i la diversió pròpies de les estacions del bon temps. Som-hi!





Per bellezactiva.com