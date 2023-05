Francesc Mauri

La ciutat de les ciutats del món, Nova York, prohibeix el gas l’1 de desembre per als edificis nous o les rehabilitacions. L’electricitat, amb bombes de calor d’eficiència o aerotèrmia (entre 4 i 5 vegades més rendiment) seran les fonts de climatització tot l’any. Ara bé, abans de preocupar-se per la font de climatització, el més important, és tenir el pis, la casa o el comerç ben aïllat.

Però, a més a més de l’aïllament, el sistema de calefacció és fonamental. No cal dir que, el terra radiant, és el sistema més eficaç de calefacció, sobretot en una primera residència, però a l’hora d’instal·lar-lo s’ha de fer amb una rehabilitació integral o de sèrie. És molt habitual al nostre territori que els habitatges tinguin radiadors que funcionen a gas o gasoil. Un sistema correcte quan el preu de l’energia era barat o relativament barat. En canvi, amb el preu actual, un motor tèrmic per a produir escalfor esdevé car, ineficient i notablement contaminador.

A partir del 2035 el gas ja no es podrà fer servir a la Unió Europea en edificis nous o en rehabilitacions. Queden una mica més de 12 anys. Però, per què hem d’abandonar el gas i el gasoil? Amb què funcionarem? Doncs amb l’electricitat. Però atenció, no penseu en l’enganyifa de segons quins radiadors o calefactors de “calor blava”. No els compreu, ja que gastareu el que no està escrit.

Per què l’electricitat? Doncs perquè l’eficiència dels sistemes elèctrics és infinitament superior a la dels tèrmics i, a més a més, l’electricitat ens la podem fabricar amb plaques a la casa unifamiliar, a la Comunitat de Veïns o a la Comunitat energètica del barri (radi de 2 km). A més, per més contundència, ens la podem administrar amb acumulació de l’electricitat amb bateries de primera mà, de “saldo” de final de vida de cotxe elèctric o amb les del mateix cotxe elèctric que arriba a casa, carregat d’un lloc públic gratuït o polígon amb plaques i alimentar l’habitatge de les 18 a les 08 h mentre està a casa.

Amb un cotxe elèctric de gamma mitjana podem posar 70 rentadores… Tot això que sembla un somni evolucionarà amb una rapidesa difícil de creure. No ens hem d’oblidar també que, potser, no sempre necessitem bateries físiques i podem triar una comercialitzadora amb una “bateria virtual”, és a dir que ens permet acumular en el “núvol”.

Imaginem que tenim els radiadors penjats a les parets i que funcionem amb gas o gasoil i no volem gastar en un terra radiant o omplir l’habitatge amb splits penjats a les habitacions i el que volem és aprofitar radiadors. Doncs la solució està, en l’anomenada bomba de calor d’aerotèrmia d’alta temperatura. L’aparell gasta 4,5 vegades menys i ens escalfarà els radiadors fins a 55 o 60 graus, uns 15 a 20 graus menys que amb caldera de gas o gasoil. Trigarà més a escalfar, però amb “velocitat de creuer”, l’estalvi serà molt gran.

Si a més a més, podem posar algunes plaques solars, l’estalvi pot ser espectacular. A partir d’ara, només bomba de calor d’aerotèrmia, electricitat, plaques solars i mobilitat elèctrica. No oblidem també en algunes zones els avantatges de funcionar amb fusta de proximitat, estella forestal, pèl·let o llenya. Els nostres boscos necessiten tenir un aprofitament molt més intens.