Increment de la població estacional, al Principat, durant el segon trimestre de 2025

Durant el segon trimestre de l’any 2025, la població flotant registrada al Principat ha estat de 2.810.356 persones. Aquesta xifra recull el total de persones que han estat presents al país al llarg del període. Pel que fa a la població estacional, el total registrat durant el segon trimestre del 2025 ha estat de 3.383.966 persones. Aquesta dada equival a una mitjana mensual de 37.600 persones diàries presents al territori durant el període analitzat. En aquesta població estacional en equivalència a temps complet s’hi pot observar un augment del 9,8% respecte al segon trimestre de 2024, període en què es van registrar 34.251 persones. Això representa un augment de 3.349 persones.
Pel que fa a la població equivalent, entesa com el nombre de residents a temps complet que generarien la mateixa demanda de serveis i infraestructures que la població observada durant el trimestre, la xifra s’ha situat en 120.266 persones, de mitjana. Aquesta dada suposa un augment del 7,3% en comparació amb el segon trimestre de l’any 2024, en el qual la població equivalent va ser de 112.072 persones.