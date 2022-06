Com les tecnologies digitals poden contribuir a un envelliment saludable

L’Associació Catalana d’Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals (Telecos.cat), el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF), el Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC) i Ones Associació Catalana d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació (GrausTIC) han celebrat el Dia Mundial de les Telecomunicacions, Internet i la Societat de la Informació – que es commemora internacionalment el 17 de maig – amb l’organització d’una jornada en el marc de l’IoT Solutions World Congress i amb el títol “Les tecnologies digitals per a un envelliment saludable”.

Com és habitual, aquest acte s’ha emmarcat dins el programa d’activitats de la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU) de les Nacions Unides, que enguany posa el focus en l’important paper que tenen les TIC a l’hora d’ajudar les persones a mantenir-se sanes, connectades i independents tan físicament, com emocional i financera. En definitiva, per portar una vida saludable durant l’envelliment i per a la sostenibilitat dels sistemes econòmics i sanitaris.

La sessió arrencava amb les paraules de benvinguda del president de Telecos.cat, Pedro Linares, i del de GrausTIC, Dani Pujol. Seguidament, el director de l’IOTSWC, Roger Bou, es feia càrrec de la inauguració oficial, posant l’accent en com “la col·laboració entre tots els agents de l’ecosistema TIC del país esdevé clau per a la projecció internacional del sector”.

El videomissatge del secretari general de la ITU, Houlin Zhao, servia per introduir el tema de la jornada, que comptava amb un panell d’experts que, des de diferents àmbits, descobrien als assistents la contribució de les tecnologies digitals per a un envelliment saludable.

Moderats per Marta Serrabou, Key-Account Manager d’Alcatel Lucent, la primera ponència se centrava en el benestar social i anava a càrrec de Pachi Rivas, responsable del Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona. Rivas presentava aquest servei social de suport a les cures al domicili, de base tecnològica i amb una àmplia implantació a la província de Barcelona. Actualment, el servei aborda el gran repte de la transformació digital, procés que obre un món d’oportunitats especialment en el camp predictiu i d’atenció precoç a les persones gràcies a la digitalització de les llars que es portarà a terme fins a l’any 2025.

A continuació, arribava el torn del doctor Òscar Solans, responsable funcional d’eSalut de l’Àrea de sistemes d’informació del CatSalut i de la Coordinació general de les TIC, qui explicava com les TIC han donat suport al procés d’atenció a la cronicitat i com s’està treballant entre el Departament de Salut, el Departament de Social i els ajuntaments per fer un model d’atenció integrat entre Salut i Social per donar una millor atenció a la població fràgil o amb problemes social oferint un model d’atenció holística al pacient.

Seguidament, Luis Echávarri Lasa, director d’Analítica i Intel·ligència Artificial de Banc Sabadell, presentava la unitat d’Analítica i Intel·ligència Artificial d’aquesta entitat i algunes de les iniciatives que s’estan duent a terme, com per exemple la utilització de tècniques d’analítica de dades per detectar diferents col·lectius de clients vulnerables i poder aplicar mesures per tal d’atenuar els diferents impactes que pateixen (més informació a la següent presentació).

Ramon Arnó, advocat especialista en aspectes jurídics de la societat de la informació i CEO del portal “La família digital”, centrava la següent ponència en la component ètica del disseny de la tecnologia per a persones grans, fent un repàs als principis que en teoria haurien de regir-lo i posant l’accent en què l’objectiu hauria de ser “connectar persones a través de la tecnologia, més que no pas connectar persones amb la tecnologia”.

La darrera ponència anava a càrrec d’Isabel Trias de Bes, responsable de Màrqueting de BE65 i especialista en el segment Sènior del RACC, qui presentava aquest nou projecte adreçat específicament a persones grans que se senten bé, que volen continuar gaudint de la vida intensament, que estan connectades i que tenen ganes d’aprendre i de compartir.

Després del debat amb els assistents, el degà del COEINF, Eduard Martin, i el del COETTC, Jordi Farré, feien la cloenda de la sessió, que acabava amb una copa de cava-networking amb tots els participants.

