L’olivera és una de les preferides dels afeccionats a la tècnica bonsai degut, fonamentalment, a la seva ductilitat per a produir jins i sharis (branca i tronc respectivament), a la qualitat i bellesa de la fusta que forma molts nusos, i a la seva fulla petita i perenne.

El seu nom científic és olea europeae i d’ella n’existeixen nombroses varietats. Entre elles hem de triar aquelles que posseeixin les fulles curtes i els fruits petits, ja que s’adapten millor a aquesta mena de treballs. Especialment interessants són: l’arbequina i la varietat silvestre provinent de les Illes Balears.

Si volem conrear una olivera-bonsai, podem començar per germinar un os d’oliva (llavor) o seleccionar un esqueix. En el primer cas, hem d’assegurar-nos que la planta tindrà un terreny suficientment ampli on poder desenvolupar el seu tronc.

Cal aguantar-la durant un any en planter abans de canviar-la a un test intermedi (on romandrà un altre any més), per a després passar a una caixa de cultiu, on es mantindrà un període d’entre tres i cinc anys per a desenvolupar les branques. Aquests temps, no obstant, són aproximats perquè cada varietat d’olivera té un ritme de creixement diferent.

L’olivera-bonsai és una planta que necessita regs espaiats (deixant que s’assequi la seva superfície) i que aguanta millor l’exterior que l’interior –sobretot en zones de clima suau. No obstant això, si volem que s’adapti a viure dins de la llar podem aconseguir-ho col.locant-la en un lloc on hi hagi molta llum. A exterior hem de tenir també en compte que ha d’estar col·locada en una zona en la qual rebi el sol directe a l’hivern i a l’estiu. Si el sol és molt fort, és convenient tapar-la amb una malla perquè rebi el sol del matí però quedi protegida del de migdia.

Cal triar bé la zona en la qual la col·locarem, perquè alterar la seva ubicació provoca que li caiguin les fulles. No obstant, no hem de patir, el seu rebrot serà ràpid.

Per a donar forma a l’olivera es segueix generalment, l’estil moyogi, que és una tècnica que modela l’arbre fins a aconseguir exemplars verticals informals. És freqüent també trobar arbres en forma de cascada (sobretot en les varietats salvatges) on aconsegueix formes de gran bellesa.

Redacció. Guiadejardineria.com