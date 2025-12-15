Color terra per a les parets i els mobles de la llar

Els colors terra han tornat amb força aquesta temporada, oferint una gamma cromàtica que va des del marró fins al teula, passant per la terracota. Aquestes tonalitats, inspirades en la natura, s’han convertit en una opció popular per a parets, mobles i altres elements decoratius. Les marques de disseny no han trigat a adoptar aquesta tendència, proposant sofàs, butaques i altres productes en aquestes tonalitats càlides i acollidores. A més, aquests colors permeten crear espais que transmeten tranquil·litat, harmonia i benestar, elements molt buscats en la decoració actual.
Una de les claus per a una decoració equilibrada és la combinació dels colors terra amb altres tonalitats de la mateixa gamma, sigui en tonalitats més clares o més intenses. Això permet jugar amb diferents matisos, creant ambients personalitzats i visuals rics en profunditat. Si vols donar un toc original i atrevit, pots introduir accents de colors més vius com el verd vegetal, el blau cel o fins i tot el rosa. Aquestes combinacions aporten un aire fresc i modern, que afavoreix un contrast subtil, però efectiu en qualsevol espai de la casa.
Aquests colors no només són ideals per a les parets, sinó també per a mobles, com sofàs, butaques i taules. Els teixits i els objectes de decoració com cortines, catifes o coixins també es poden beneficiar d’aquesta paleta cromàtica.
Per Tot Sant Cugat