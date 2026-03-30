Idees per a dissenyar un bany petit i còmode

Dissenyar un bany petit pot semblar un repte, però amb bones decisions de distribució, materials i emmagatzematge és possible crear un espai còmode, funcional i visualment atractiu. La clau no és fer-lo semblar més gran del que és, sinó aconseguir que cada element tingui sentit i aporti valor al dia a dia.
Un dels primers aspectes a tenir en compte és la planificació integral de l’espai. En banys petits, cada centímetre compta. Pensar el bany com un conjunt —i no com una suma de peces— permet optimitzar recorreguts, evitar obstacles i garantir una sensació d’ordre. Una distribució ben resolta facilita el moviment i millora notablement la comoditat d’ús.
El moble de bany juga un paper fonamental. Optar per solucions compactes, però amb bona capacitat d’emmagatzematge ajuda a mantenir l’espai net i visualment lleuger. Els mobles suspesos, per exemple, alliberen el terra i aporten sensació d’amplitud.
Integrar calaixos o compartiments interiors permet guardar-ho tot sense recórrer a prestatgeries visibles que carreguin l’ambient. Un altre element clau és el mirall. En banys petits, un mirall amb emmagatzematge interior és una solució molt pràctica. Exteriorment es mostra discret i net, però a l’interior ofereix espai per a organitzar productes d’ús diari. A més, el mirall multiplica la llum i ajuda a fer el bany més lluminós i agradable.
