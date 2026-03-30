Braó de porc curat amb pebre vermell

Per si encara hi ha algú que es pregunta què és el braó de porc (en castellà, codillo), aquest, es correspon amb el colze de l’animal en qüestió. Dit d’una manera més tècnica, el braó és la unió dels dos ossos a cada pota davantera del porc en què es forma el colze. Doncs bé, aquesta part de l’animal té un gran interès gastronòmic ja que es pot cuinar de diferents maneres.
Cuinat en la seva totalitat amb una bona salsa resulta un plat de festa, per a quedar ben saciat. Però, hi ha una altra opció per a preparar-lo: amb la carn cuita, a talls petits i amanit (o marinat) amb sal, pebre, oli, pebre en pols, etc. (estil lacón gallec). Avui, ens quedem amb aquesta segona opció.
Ingredients
- 1 braó de porc (sense coure)
- 3 cullerades de pebre vermell dolç
- 1 cullerada de pebre vermell picant (opcional)
- 4 grans d’all picats o aixafats
- 1 cullerada de pebre negre en gra lleugerament trencat
- 2 fulles de llorer
- 1 cullerada de farigola seca
- 1 cullerada d’orenga
- 150 g de sal gruixuda (per a curar)
- 1 cullerada de sucre
- Oli d’oliva verge extra
Preparació
1. Curació prèvia
- Barreja la sal gruixuda amb el sucre.
- Col·loca el braó en un recipient i cobreix-lo completament amb la barreja de sal i sucre.
- Tapa’l i deixa’l reposar a la nevera entre 24 i 36 hores, segons la mida del braó.
- Passat el temps, retira’l de la sal i esbandeix-lo lleugerament amb aigua freda. Eixuga’l bé amb paper de cuina.
2. Condimentació
- En un bol, barreja:
- Pebre vermell dolç i picant
- All picat
- Farigola, orenga, llorer trencat
- Pebre negre
- Un bon raig d’oli d’oliva
- Fes una pasta espessa.
- Empastifa el braó amb la pasta, assegurant-te que quedi ben cobert per totes bandes.
3. Repòs
- Deixa’l reposar a la nevera 12 hores perquè agafi tot el sabor.
4. Cocció (opcional, si el vols menjar cuinat)
Al forn:
- Preescalfa el forn a 160 °C.
- Col·loca el braó en una safata amb una mica d’aigua o brou.
- Cou-lo de 2,5 a 3 hores, girant-lo a mitja cocció, fins que sigui ben tendre i la pell cruixent.
A baixa temperatura:
- Cuina’l a 120 °C durant 4–5 hores per un resultat molt melós.
Presentació
Serveix el braó amb patates rostides. Un bon raig d’oli cru i una mica més de pebre vermell per sobre li donaran un acabat espectacular.
Preparar-lo havent comprat el braó ja cuit
Sortosament, per a aquella gent que no disposa de temps per a cuinar o que té mandra, hi ha en la gran majoria d’establiments d’alimentació venen paquets de braó de porc ja cuinats i tallat en petits trossos ja per a servir. Només caldrà amanir-lo al nostre gust i… a servir i degustar. El podem presentar sol o amb unes patates a l’estil pop a la gallega.