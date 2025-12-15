La Seu torna a celebrar el pessebre vivent amb més quadres

Enguany, la Seu d’Urgell tornarà a celebrar el seu pessebre vivent els caps de setmana del 20 i 21 i del 27 i 28 de desembre. Aquesta proposta nadalenca aplegarà una recreació de les principals escenes bíbliques relacionades amb el Nadal, així com oficis tradicionals i quadres costumistes. Val a dir que, en aquesta segona edició, presenta més quadres i novetats respecte l’any passat. Les novetats són la incorporació d’un nou ofici, un nou escrivent i tres parades noves al mercat.
Aquest pessebre vivent comptarà amb més de cents actors i actrius, i amb més persones voluntàries respecte l’any passat, en un recorregut que es podrà fer aprofitant l’entorn dels carrers del centre històric de la Seu d’Urgell, així com també el claustre de la catedral i l’església de Sant Miquel.
El pessebre vivent es podrà visitar el dissabte 20, el diumenge 21, el dissabte 27 i el diumenge 28 de desembre, en 3 sessions diàries (18.00, 18.45 i 19.30 hores) amb un aforament de 250 persones.
Les visites seran guiades i tindran una durada d’una hora. L’inici de la visita serà des de la Biblioteca Sant Agustí. El preu de l’entrada és de 9 euros per a persones majors de 12 anys que inclou visita i berenar (botifarra a la brasa i una tassa de caldo). Els menors de 5 a 12 anys el preu de l’entrada serà de 5 euros, mentre que fins a 4 anys serà gratuïta.
Les entrades es poden adquirir de manera online a Codetickets o de manera presencial a l’oficina de Turisme Seu (edifici Espai Ermengol).
Aquesta proposta nadalenca està organitzada per l’Associació Pessebre Vivent de la Seu d’Urgell, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament.