Recepta del ponx d’ou (o egg nog tradicional americà)

El ponx d’ou és una beguda a base de llet, nata, sucre i rovell d’ou, anomenat als Estats Units egg nog. S’aromatitza amb nou moscada o canyella. Com explicàvem en la secció de la setmana passada, és una beguda típica nadalenca, però es pot beure durant tota la temporada d’hivern. La versió tradicional inclou alcohol, com ara rom, brandy o whisky. No obstant, hi ha versions per als abstemis.
Ingredients (per a 6 persones):
6 rovells d’ou
6 clares d’ou
150 g de sucre
500 ml de llet sencera
250 ml de nata líquida per a muntar
200 ml de rom, bourbon o brandi (opcional)
1 culleradeta d’extracte de vainilla
½ culleradeta de nou moscada ratllada
Un pessic de canyella en pols (opcional)
Preparació:
Escalfar la llet:
En un cassó, posa la llet amb la vainilla i una mica de nou moscada. Escalfa-la a foc suau fins que sigui calenta, però sense arribar a bullir. Retira-la del foc.
Batre els rovells:
En un bol gran, bat els rovells amb el sucre fins que la barreja quedi espessa i d’un color groc pàl·lid.
Incorporar la llet:
A poc a poc, aboca la llet calenta sobre la barreja d’ous mentre remenes constantment (per a evitar que els ous es coguin). Torna-ho a posar al cassó i escalfa suaument fins que espesseixi lleugerament. No deixis que bulli.
Afegir la nata i el licor:
Quan la crema estigui tèbia, afegeix-hi la nata i el licor (si en fas servir). Barreja bé.
Deixar refredar:
Deixa-ho refredar a la nevera almenys 2 hores (millor si reposa tota la nit).
Muntar les clares:
Abans de servir, munta les clares a punt de neu i incorpora-les suaument a la barreja freda per a donar-li una textura més lleugera i escumosa.
Servir:
Serveix el ponx en gots o tasses, amb una mica de nou moscada o canyella empolvorada per damunt.