Premis Literaris Homilies d’Organyà 2024. Mònica Bonell, ministra de Cultura, lliurant el guardó a Cortès. ©Laura Gálvez-Rhein

L’Editorial Medusa presenta “Colls d’ampolla”, la primera novel·la de Marc Cortès Minguet, dins la col·lecció Borm. Aquesta obra, que recull onze relats entrellaçats, explora les complexitats de la condició humana amb una narrativa fresca i àgil. La presentació pública tindrà lloc el dimarts, 4 de març, a les 19 hores, a la llibreria La Trenca (Andorra la Vella). L’acte comptarà amb la presència de l’autor, que conversarà amb David Gálvez, editor de la casa i escriptor. El llibre, no obstant, ja serà a les llibreries des de dilluns.

Els relats de “Colls d’ampolla” exploren les lluites interiors dels protagonistes, que es troben atrapats entre decisions i situacions límit: el Roc, atrapat en el cicle de matrimonis fallits i addiccions, busca redempció mentre el Jofre enfronta la incertesa laboral i els fantasmes del seu passat.

Amb aquests personatges que reflecteixen la recerca de sentit en un món ple de contradiccions, Marc Cortès aborda temes com la buidor, les infidelitats i la monotonia, on els personatges viuen immersos en un món que «és com hauria de ser», però amaga conflictes personals profunds. La ironia i l’humor subtil ofereixen una lectura lleugera, però impactant, que porta el lector al debat amb la pròpia relació amb la culpa, la vergonya i la por a ser assenyalat. A través d’una trama estripada, “Colls d’ampolla” retrata la cerca de l’amor propi, el sentit, i la fragilitat d’una societat insatisfeta que, com els colls d’una ampolla, sovint queda encallada, però sempre troba la manera de continuar fluint.





L’autor

Marc Cortès Minguet, nascut a Igualada el 1972 i veí d’Organyà, és llicenciat en Filologia Catalana i treballa com a corrector i dinamitzador lingüístic al Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra. Després d’una llarga trajectòria centrada en la llengua, Cortès va viure una «febrada creativa» a finals de 2023 que el va portar a escriure aquesta novel·la. El llibre inclou dos relats premiats: Boumourt, guardonat en els Premis Literaris Homilies d’Organyà, i MarIA sobre la relació entre humans i intel·ligència artificial, premiat al 20è Premi de Narrativa Curta Ateneu Domingo Fins.