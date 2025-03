Pal Arinsal acollirà la 8a Skimo Femenina per a celebrar el Dia de la Dona

Cartell de la 8a Skimo Femenina

Pal Arinsal acollirà el diumenge, 9 de març, una nova edició de l’Skimo Femenina, que enguany arriba a la 8a edició, demostrant que ja s’ha fet un espai fix dins el calendari d’esdeveniments de l’estació. La cita s’ha presentat aquesta setmana en un acte en què han participat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; la cònsol major de la Massana, Eva Sansa; la presidenta d’AUTEA, Maria Teresa Benítez; el director general de SETAP365, David Hidalgo; i les organitzadores de la prova, Maria Rosa Vergés i Gresmi Roca.

Cal recordar que la cursa se celebra en el marc del Dia Internacional de la Dona, que enguany tindrà lloc justament el dia abans de la Skimo Femenina, és a dir, el 8 de març, i té com a principal objectiu potenciar la pràctica dels esports de neu en el sector femení, així com fer-ho en un ambient lúdic i participatiu obert a tothom. “És un projecte que s’ha anat consolidant gràcies a la passió de les seves organitzadores, que han aconseguit que una comunitat de dones del país celebri juntes el dia a través de l’esport i el contacte amb la natura”, ha destacat Eva Sansa. En el mateix sentit, s’ha expressat Mònica Bonell, que ha assenyalat que “des de Govern és un plaer donar suport a aquesta cursa, que és una jornada de convivència, d’esport i solidaritat, i té com a objectiu fomentar la pràctica de l’esport, per la qual cosa animem a tothom a participar-hi”.

Des de l’estació de Pal Arinsal, Hidalgo ha posat en relleu que “estem molt contents d’acollir ja la vuitena edició d’aquesta prova, que és un desplegament de voluntat i ganes per part de les organitzadores, i crec que coincidim plenament amb els valors que transmet aquesta competició, per la qual cosa animem a seguir fent aquesta gran feina, ja que per a nosaltres és un plaer posar a disposició l’estació”.

Així, grans i petites, homes i dones, totes i tots estan convidades a participar-hi, ja sigui des d’un vessant més lúdic o més competitiu. Perquè, un cop més, i com ja es va fer l’any anterior per primera vegada, la prova serà puntuable per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya, la qual cosa és un al·licient més per a la participació de les esquiadores més expertes.

En aquest sentit, cal recordar que només els resultats de les dones puntuaran per a la classificació final i seran premiades, però la novetat d’aquest any és que els homes portaran xip i es cronometrarà el seu temps tant en esquí de muntanya Skimo com en raquetes, fomentant així també el seu esforç i motivació. Així, el millor registre masculí de cada disciplina també rebrà un obsequi, tot i que cal recordar que els homes només es podran inscriure formant equips amb dones.

Com ja és tradició, la cursa té també un fort vessant solidari i una gran part dels fons recaptats es destinen a AUTEA, l’Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme d’Andorra. Aquesta entitat sense ànim de lucre treballa per a la sensibilització i millora del coneixement sobre aquest trastorn, així com per a la inclusió social, educativa i laboral de les persones amb TEA del Principat. En les set edicions de l’Skimo Femenina celebrades fins al moment s’han recaptat fins a 21.500 euros en favor d’AUTEA, “una xifra que creiem que és important i ens fa estar molt satisfetes”, han assenyalat les organitzadores. “Per a nosaltres, l’Skimo Femenina és una gran festa i només podem estar agraïdes amb les organitzadores, els voluntaris i totes les participants”, ha assenyalat la presidenta d’AUTEA, Maria Teresa Benítez.





Diverses formes de participar

L’Skimo Femenina consta de dues proves de les modalitats tradicionals, la d’esquí de muntanya i la de raquetes de neu, i cadascuna comptarà amb el seu propi recorregut. La primera sortirà del Pla de la Caubella, al sector de Pal, per arribar fins al Pic del Cubil en un circuit de 4 quilòmetres i 432 m de desnivell, mentre que la prova de raquetes proposa un traçat amb sortida i arribada al Pla de la Caubella, 3,4 km de distància i quasi 180 m de desnivell.

La modalitat de cursa popular proposa diverses formes de participació, en què es pot escollir participar de forma individual, en parella o per equips, i fins i tot en família, per a animar tothom a inscriure’s i passar-ho bé. A més, i per a fomentar la inclusió i la participació, es durà a terme un petit format de cursa de raquetes per a un grup d’una desena de joves d’AUTEA, i l’organització de l’Skimo Femenina els finançarà les inscripcions i des de l’estació l’equip necessari. I per als qui no es vegin en cor de posar-se els esquís o les raquetes, però vulguin col·laborar amb la causa, poden fer-ho igualment gràcies a una altra modalitat d’inscripció, la Fila 0 que permet fer un donatiu sense haver de participar en la cursa.

La jornada anirà acompanyada de diverses activitats per a animar l’ambient, tant dels participants com dels acompanyants, així com d’un gran dinar de germanor obert també a tothom. Finalment, una festa après-ski tancarà la trobada per a acabar amb alegria i moltes ganes de tornar-hi l’any que ve.





Inscripcions

Gresmi Roca i Maria Rosa Vergés han explicat que confien a mantenir les xifres de participació de l’any passat, en què es van superar els 300 inscrits, i animen a la participació per a poder superar la xifra. La inscripció online es pot fer fins al dia 7 de març a les 23:59 hores a la web www.topcrono.net i la recollida del dorsal es podrà fer al centre comercial illa Carlemany del 5 al 7 de març, de les 13.30 a les 20.30 hores. Així mateix, cal destacar que amb la inscripció, hi haurà un descompte en el lloguer del material a les botigues de la Massana.