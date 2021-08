Coll de Nargó disposarà d’un centre logístic de biomassa

Coll de Nargó disposarà pròximament d’un centre logístic de biomassa. La nau, que tindrà una superfície de 500 metres quadrats, s’instal·larà en una parcel·la de propietat municipal i podrà emmagatzemar 2.000 metres cúbics d’estella.

L’equipament constarà de tres espais clarament diferenciats: una zona d’acumulació de biomassa provinent dels boscos públics de l’Alt Urgell, un pati de tractament per a l’estellatge i un cobert adequat per al correcte assecatge tèrmic. L’entrada permetrà l’accés de vehicles de gran tonatge.

El centre logístic està pendent d’adjudicació per part de la Diputació de Lleida amb un pressupost de 118.725 euros i es finançarà a través dels fons europeus FEDER 2014-2020 Forest4Local.

Energia renovable

El projecte es planteja amb l’objectiu de promoure l’aprofitament de la biomassa forestal pública com a font d’energia renovable i com a recurs de proximitat que es reinverteix en l’economia local. En aquest sentit, l’estella s’utilitzarà per als sistemes de calefacció a edificis municipals com ara centres culturals i polivalents, equipaments esportius, consultoris mèdics, escoles i ajuntaments.

Gràcies a la implantació d’aquestes fonts d’energia neta, l’Alt Urgell pot evitar cada any l’emissió de 430 tones de CO₂ a l’atmosfera, a part del corresponent estalvi econòmic pel canvi de combustible. L’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, ha destacat també la importància que té la gestió forestal a l’hora d’evitar incendis.

Optimització de la gestió forestal

El projecte d’instal·lacions de biomassa Forest4Local abasta 66 municipis de les comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Aran. La iniciativa possibilitarà la mobilització de les 225.396,57 hectàrees de boscos de propietat municipal i de les entitats municipals descentralitzades a partir del desenvolupament de noves cadenes de valor que optimitzin la gestió dels boscos, tenint en compte tant la fusta de serra com la valorització energètica de la fusta no comercial a partir d’esquemes de gestió conjunta i d’economia circular local.