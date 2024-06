Clotet i Maltrana defensen els mèrits de Tudó i Lomero per a participar en els Jocs Olímpics malgrat no tenir les mínimes

Joan Clotet i Alfonso Maltrana durant la seva compareixença, aquest dimarts (FAN)

Pocs dies abans del final del termini per a demanar les invitacions d’universalitat, Joan Clotet i Alfonso Maltrana, president i director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), han comparegut en roda de premsa celebrada a la sala polivalent del centre de tecnificació esportiva d’Ordino (CTEO), per a defensar les pretensions de la FAN d’aprofitar les invitacions que permetrien a la natació andorrana tornar als Jocs Olímpics.

El termini finalitza el 30 de juny, però abans, aquest dijous 27, el Comitè Olímpic Andorrà (COA) celebrarà una assemblea que inicialment no inclou dins el seu ordre tornar a votar per a “eliminar la restricció autoimposada de no aprofitar les invitacions (una de cada gènere)” de què disposen tant l’atletisme com la natació i que sumen quatre en total.

“Si tinguessin ganes segur que podríem haver solucionat tot aquest tema des de fa molt temps. Nosaltres ja fa molt temps que intentem parlar i (…) mirar-nos-ho d’una altra manera” ha explicat Clotet, que també ha manifestat que, “no és una qüestió de voler anar de convidats”, per a després aclarir que les invitacions representen una fórmula de participació olímpica reconeguda per la World Aquatics de la que se n’aprofiten molts països entre els quals es compten els petits estats europeus. Si “hi són és perquè les puguem utilitzar” ha defensat el president.

El Comitè Olímpic Andorrà (COA), “defensa la seva posició de no demanar les invitacions amb arguments com que el criteri, que ara fa de barrera, es va votar en assemblea”. Clotet no dubtarà a impulsar una nova votació el dijous, tot i que inicialment, no està contemplada segons l’ordre del dia.

Des de les jornades prèvies a l’Open d’Andorra de natació, nedadors i federació, segurs dels mèrits individuals i col·lectius, “han fet un front comú, per a fer pedagogia i facilitar una millor comprensió dels indicadors amb què es mesura el rendiment i es planifica la preparació dels competidors d’alt rendiment”.

“Nàdia Tudó i Bernat Lomero es van guanyar el dret d’optar a les invitacions en encapçalar el rànquing nacional de nedadores, femení i masculí, respectivament”, assenyalen des de la FAN. El rànquing nacional utilitza l’estàndard mundial de puntuació World Aquatics (AQUA) per a definir els llocs de classificació, “que a la vegada representa un mètode objectiu que permet la comparació matemàtica de resultats”.

El sistema de punts World Aquatics, assigna valors de forma decreixent i gratifica amb més puntuació el temps de més qualitat de cada nedador. Més punts per a actuacions de classe mundial i menys punts per a actuacions més lentes. Els valors s’actualitzen cada any, mitjançant una fórmula que pren com a base el rècord del món de cada prova durant cada període considerat. Habitualment, la xifra màxima està sobre els 1000 punts, amb una taula per a piscina curta i una altra per a piscina llarga i valors dividits entre homes i dones.

Pel que fa al director tècnic, durant la seva presentació Maltrana, ha fet servir gràfics amb estadístiques i comparatius per a constatar la progressió i mèrits de Tudó i Lomero durant el cicle olímpic que està per finalitzar. Ambdós nedadors han estat inscrits davant la Wolrd Aquatics com a candidats andorrans de la natació per a optar a les invitacions olímpiques.

‘En setze anys —els organismes internacionals— han incrementat un 4,6% l’exigència esportiva. Però, només en els últims tres anys (aquest augment) ha estat un 2,9%, és a dir, més de la meitat de l’exigència’, ha explicat Maltrana amb relació a “les mínimes olímpiques autoimposades pel COA, com únic criteri de classificació”.

El tècnic ha defensat la progressió i el treball de preparació dels nedadors durant el mateix període (2021-2024), on han aconseguit apropar-se a les marques de les mínimes B de Tòquio i mostrant les evidències de les millores de rendiment de Tudó (2%) i Lomero (3,5%) per a després aclarir que “en termes d’alt rendiment és impossible assolir un 6% o un 7% de millora”. Maltrana també ha remarcat que “les mínimes A de Tòquio són les mínimes B de París”.

“Els esportistes estan millorant. Estem lluny, però l’important és que seguim millorant”, ha dit Maltrana que s’ha lamentat que davant la possibilitat de no assistir a París “ens quedarem sense exemple per a les generacions futures i, com més cicles olímpics passem sense tenir representació més tard es tornarà a enllaçar la cadena, que es va trencar a Tòquio. Estem parlant de 12 anys esportius sense representació, una generació esportiva es perd i les que vindran no tindran cap referent”, s’ha tornat a lamentar el director tècnic de la federació.