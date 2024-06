Conviden Ordino a exposar les bones pràctiques de la Casa de la Muntanya a les sessions BTV de “bones pràctiques”

Imatge d’arxiu de Jordi Serracanta intervenint al Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar (Comú d’Ordino)

Ordino donarà a conèixer el model de la Casa de la Muntanya a la resta de pobles que integren la xarxa Best Tourism Villages dins el programa ‘Sharing Good Practices’, el proper dimarts, 2 de juliol, en una trobada en línia amb la resta de pobles. La parròquia, que va rebre el reconeixement UN Tourism (ONU Turisme) el novembre de 2023, ha estat escollida pel jurat avaluador dels BTV, després de considerar el centre d’interpretació un element rellevant i singular en la candidatura d’Ordino, acceptada i atorgada el novembre de 2023.

“L’aprenentatge entre pobles amb característiques similars és una eina eficient per a proporcionar coneixements pràctics i exemples reals d’accions que s’han implementat amb èxit”, ha explicat Enric Martínez, director de Pas Grau Internacional, que conjuntament amb la conselleria de Turisme i Dinamització ha liderat el projecte i farà la ponència amb el conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta. Els beneficis de formar part d’aquesta xarxa mundial que aposta per la promoció turística des de la cultura, el patrimoni i la protecció de la biodiversitat, van ser compartits amb la Taula de Dinamització de la parròquia, formada pels hotelers, restauradors i el principal motor econòmic de la parròquia, l’estació d’Ordino Arcalís.

Els membres de la Taula van celebrar la continuació dels intercanvis després de vuit mesos a la xarxa i es van interessar per a trobar similituds amb altres destinacions d’alta muntanya, que poden ampliar el diàleg, ja establerta amb els pobles més propers com Rupit i Alquézar. Amb aquest últim, Ordino ja ha començat a posar en marxa l’eina STAR, per a avaluar i millorar les seves pràctiques turístiques i incorporar les recomanacions en els plans de dinamització turística pels propers anys. Durant la trobada es van posar sobre la taula altres temes d’interès per als dinamitzadors de la parròquia, com ara millorar la senyalització dels pobles de la vall, i proveir els llocs més concorreguts de serveis com s’ha fet a la Cortinada, al Vilaró i a Llorts, per l’afluència de gent del camí ral.