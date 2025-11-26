El guitarrista, Manuel Alonso, presenta “Ponts d’Andorra”, a Istanbul

El músic del Principal, Manuel Alonso, oferirà dos concerts aquesta setmana a Istanbul. Les seves actuacions tindran lloc dijous i divendres vinents en espais culturals de referència de la ciutat turca. En el marc d’aquesta visita artística, Alonso, tindrà l’oportunitat d’estrenar una nova composició titulada “Ponts d’Andorra”, una obra escrita especialment per a aquesta ocasió.
Manuel Alonso, que és el director artístic del Festival Internacional de Guitarra d’Andorra, explica que “la nova peça juga amb un diàleg rítmic entre el tanguillo flamenc i el huapango mexicà, dos compassos aparentment llunyans, però sorprenentment compatibles”.
El títol fa referència a la idea d’Andorra com a terra de ponts: ponts que uneixen valls, camins, llengües i identitats. “Es una metàfora del que aquest país representa per a mi i del paper que ha tingut en el meu propi recorregut musical”, afirma Alonso.