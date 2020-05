Cinc errors de maquillatge i com solucionar-los

Maquillar-se és tot un art i en un moment o un altre, totes hem comès algun error, a vegades per anar de pressa i a vegades per desconeixement. Avui et mostrem, amb un vídeo de L’Oréal Paris, els cinc errors de maquillatge més habituals i com no tornar a cometre’ls. Pren nota, és senzill!

1. Utilitzar una base més fosca per a semblar més bruna

En triar un to més fosc del que necessitem només aconseguirem que el nostre maquillatge es vegi més artificial. És possible que, sense buscar aquest efecte, també t’hagi ocorregut que, després de comprar-te la teva base de maquillatge, t’hagis adonat que no era el teu to. Per què? Segurament hauràs provat el to a la teva mà, com ens marca el costum, però no és un bon lloc per a fer-ho, perquè la nostra mà no sol tenir el mateix to que la nostra cara.

Solució: Et recomanem provar la teva base en la zona de la mandíbula i triar el to que millor es foni amb el teu to natural.

2. Massa corrector en les ulleres

Si comets aquest error, aconseguiràs un «efecte ós panda» però al revés, i amb això només aconsegueixes que les possibles bosses es vegin molt més destacades.

Solució: recorda que amb tres petits tocs tindràs producte suficient per a tapar les ulleres i aconseguir un bon resultat en el teu maquillatge.

3. Eyeliner irregular, massa gruix i asimètric

Aconseguir un eyeliner simètric i bonic és un dels passos més difícils.

Solució: ara ho pots fer fàcilment amb l’ajuda de la plantilla que incorporen alguns perfiladors. Si no disposes de la plantilla, ves a poc a poc, primer molt ran de pestanyes, per a anar fent-la una mica més gruixuda i allargant a poc a poc la línia. No tiris massa de la pell de la parpella, perquè en deixar-lo anar, podran aparèixer graons. Intenta fixar la pell amb l’ajuda dels dits.

4. Passar-nos amb l’il·luminador

Si no vols semblar una bola de Nadal, utilitza la quantitat justa d’il·luminador.

Solució: en aquest cas no és qüestió de plantilles sinó d’encert en recollir la quantitat de producte. En aquest cas ves de menys a més per a poder equilibrar el seu resultat.

5. Excés de producte en els llavis

Finalment, un altre error comú el cometem en maquillar-nos els llavis. Si apliques massa quantitat, segurament se sortirà del perfil, els llavis tindran un aspecte poc apetitós, deixaràs marques a tot arreu i s’esquerdarà fàcilment.

Solució: és millor aplicar poc producte per a respectar les vores dels nostres llavis que sortir-nos del contorn natural

Per bellezactiva.com