8 minisèries recents que no et pots perdre

1. Unbelievable (Netflix)

Basada en un fet real, està inspirada en l’article ‘An Unbelievable Story of Rape’, escrit pels periodistes T. Christian Miller i Ken Armstrong, amb el que van guanyar el premi Pulitzer el 2016. Ens explica el cas de Marie Adler (Kaitlyn Dever), una adolescent adoptada que és víctima d’una violació a mitjanit. Ni la policia, ni el seu entorn, es creu la seva versió dels fets. Per sort, dues inspectores (Toni Collette i Merritt Wever) investiguen una sèrie de casos de violació semblants a l’Oest dels Estats Units. Una sèrie de drama i suspens que analitza la conducta i la manera com la nostra societat reflexiona sobre la violència contra la dona, el maltractament i l’abús sexual.

> Durada: 8 capítols d’uns 50 minuts

> Veure-la aquí

2. La conjura contra América (HBO)

I si els Estats Units s’haguessin mantingut neutrals en la II Guerra Mundial? El guionista David Simon (The Wire) adapta la novel·la homònima de Philip Roth, on tracta una història alternativa dels Estats Units, en què Charles Lindbergh va ser escollit president, en on els EUA mai va entrar a la II Guerra Mundial i va acabar signant un acord amistós amb Hitler, poblant el món sencer d’un profund antisemitisme. Tot des de la perspectiva dels Levin, una família jueva estatunidenca de Newark, Nova Jersey, amb molts paral·lelismes amb la vida del mateix Roth.

> Durada: 6 capítols d’1 hora

> Veure-la aquí

3. Así nos ven (Netflix)

Inspirada en un cas real ocorregut als Estats Units, explica la història de ‘els cinc de Central Park’, cinc adolescents negres que van ser condemnats el 1989 per una violació que no havien comès. Coaccionats per la policia, acaben acceptant uns fets que no van cometre i ingressant a la presó després d’un judici molt dubtós. Una sèrie molt dura, sobre un dels casos judicials més polèmics dels Estats Units, que qüestiona tot el sistema judicial i reflexiona sobre tot el que els discursos plens d’odi poden provocar en les vides de persones innocents.

> Durada: 4 capítols de 60 a 90 minuts

> Veure-la aquí

4. Kalifat (Netflix)

Aquesta sèrie sueca, disponible recentment a Netflix, aborda la problemàtica de la radicalització islamista impulsada pel sorgiment de l’Estat Islàmic. Amb una cruesa extrema ens mostra tot l’entramat social, polític i religiós que l’Estat Islàmic ha construït per captar adeptes, a Occident, radicalitzar-los i utilitzar-los en missions terroristes locals o traslladant-los a la seva seu siriana de Rakka.

> Durada: 8 capítols de 50 minuts

> Veure-la aquí

5. Chernobyl (HBO)

No podia faltar en aquesta llista, la que és considerada la millor sèrie del 2019. Amb una brillant posada en escena i un guió impecable, fa un retrat esgarrifós de l’incident nuclear més gran de la història, el de Txernòbil el 1986, revelant com i per què va passar. També, mostrant-nos el desastre des del vessant humà, reflexionant sobre les víctimes anònimes que la ineficàcia, la mentida governamental i la burocràcia van condemnar a mort.

> Durada: 5 capítols de 60 a 90 minuts

> Veure-la aquí

6. Good Omens (Amazon Prime)

L’Apocalipsi i el Judici Final s’acosten per destruir a la humanitat. Tot sembla camí a la destrucció, però, l’àngel Azirafel (Michael Seen) i el dimoni Crowley (David Tennant), s’uneixen per treballar plegats per trobar l’Anticrist i aturar l’Apocalipsi. Aquesta és la premissa de ‘Good Omens’, una delirant i èpica comèdia britànica, adaptada fidelment de la novel·la homònima de Terry Pratchett i Neil Gaiman.

> Durada: 6 capítols d’1 hora

> Veure-la aquí

7. Unorthodox (Netflix)

La sèrie d’aquest confinament, de la que tothom parla. Basada en l’autobiografia de Deborah Feldman, narra la fugida d’una dona, Esther Shapiro, d’una comunitat ultraortodoxa jueva a Brooklyn. La sèrie mostra amb gran exactitud i fidelitat, una realitat molt poc coneguda, com és la de les comunitats ultraortodoxes jueves i les dures normes que apliquen a les seves vides. Però també, la lluita d’una dona per la seva pròpia llibertat i el coneixement real del món que l’envolta.

> Durada: 4 capítols d’1 hora

> Veure-la aquí

8. Muñeca rusa (Netflix)

Nadia Vulvokov es veu atrapada en un bucle infinit, en el dia en què celebra una festa pels seus 36 anys i en sortir mor atropellada per un cotxe. Es desperta completament il·lesa i la història es va repetint, revivint constantment la seva mort de formes diferents, per acabar “ressuscitant”. Aquesta és la premissa de ‘Nina russa’, una minisèrie que combina elements de comèdia, drama, thriller, terror i ciència-ficció, amb un gran fons emocional i existencial.

> Durada: 8 capítols de 30 minuts

> Veure-la aquí

Per www.surtdecasa.cat