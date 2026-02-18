“Cendra”, de Carla Costa Sanz

Títol: Cendra
Autora: Carla Costa Sanz
Pàgines: 160
Editorial: La Magrana
Sinopsi:
“Fins que un dia, sense que jo en fos plenament conscient, el cor se’m va cremar. Va saltar pels aires transformat en pols de cendra, la mateixa que em tacava la cara a mesura que m’endinsava en allò que se suposava que havia estat la nostra llar”.
La Hanna recorre el seu pis reduït a cendres després que un fort incendi hagi arrasat amb tot. El lector acompanyarà la protagonista en aquest viatge per les restes del foc i la memòria, descobrint tot un llegat de secrets amagats. El pis de l’àvia, on ha viscut els anys d’amor amb en Carlos, ha desaparegut amb la virulència de les flames. Però, sota la destrucció també pot amagar-se un nou inici.
Amb el foc com a fil conductor, Cendra és una novel·la visceral i colpidora que entrellaça les ferides de la Hanna amb les de la seva àvia per a revelar fins a quin punt el dolor pot ser una herència familiar.
Font: lacasadellibro