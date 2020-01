Cel mig ennuvolat al mati arreu. Durant la tarda el cel quedarà cobert per núvols baixos als massissos del nord mentre que a la resta del país hi continuarà predominant el sol.

Vent de nord-oest, fluix als fons de vall i moderat als cims.

Les temperatures màximes se situaran en 13ºC a Andorra la Vella, 10ºC a 1.500 metres i 5ºC al Pas de la Casa.

Al migdia, la isoterma zero graus se situarà cap a 2.600 metres.