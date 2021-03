Catalunya no preveu canvis en el confinament perimetral per Setmana Santa

El govern català ha insistit en la necessitat de mantenir el gros de les restriccions, com el confinament perimetral i comarcal, i el toc de queda nocturn perquè la situació de la pandèmia encara “és complicada” tot i la tendència a la baixa dels indicadors. “La corba va baixant, però de manera molt estable i l’epidèmia continua ben viva”, ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés. Encara hi ha 500 persones a les UCI i molta tensió al sistema sanitari, i això fa que encara “s’hagi d’estar molt alerta” i es descarti “una desescalada generalitzada”.

Quant a la Setmana Santa, el conseller d’Interior català, Miquel Sàmper, ha assegurat que “no s’hi ha aprofundit” perquè les mesures es van revisant amb una vigència d’una setmana “per no fer dues passes endavant i una enrere”. “Encara no estem en un canvi d’escenari com per poder dir que podem estar tranquils i això afecta tot el calendari”, ha afegit Vergés. “Res fa pensar que podrem moure el perímetre d’aquí a la Setmana Santa”.

Els mossos d’esquadra han registrat un increment del 10% en la mobilitat els caps de setmana i avisen que mantindran els controls a les carreteres.

Sí que s’han relaxat les limitacions a la restauració, que ara podrà obrir sense interrupcions de 7.30h a 17h. També es recuperen les competicions esportives federades a partir de 16 anys, les activitats a l’aire lliure per a majors de 60 anys als centres cívics amb grups de màxim 6 persones, la recuperació de la presencialitat a les universitats fins al 30%, i el 50% de l’aforament en actes culturals a museus, sales d’exposicions, arxius i biblioteques.

La Generalitat ha demanat a la ciutadania un últim esforç conscient del cansament de la població “per no tirar pel terra tot l’esforç del darrer any”. “La vacunació és un dels pilars per sortir de la pandèmia, però no és l’únic. Cal mantenir la limitació de la interacció social, la distància, la mascareta i la ventilació”, ha dit Vergés.