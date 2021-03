L’Oficina Jove de l’Alt Urgell obre les inscripcions a cursos relacionats amb el món del lleure

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell obrirà el pròxim dilluns 8 de març les inscripcions per l’oferta formativa Pack Lleure 2021 que es compon de 3 cursos relacionats amb el món del lleure.

Les formacions, que tenen places limitades, són: curs de premonitor/a en el lleure (modalitat presencial de 20 hores); curs de monitor/a de lleure (modalitat online, 150 hores i 160 hores de pràctiques) i curs de monitor/a d’infants amb de Necessitats Educatives Específiques (modalitat online de 20 hores).

El regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Llobera, manifesta que “com cada primavera, i dins del Pack Lleure 2021, hem volgut programar aquests cursos perquè el jovent de la Seu es pugui formar en activitats en el lleure”.



Les inscripcions es podran fer directament des del web de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a l’enllaç: https://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions Es pot obtenir un descompte del 10% en cada curs amb el Carnet Jove.

Els cursos



El curs de monitor/a de lleure, s’adreça a joves a partir de 18 anys, i es realitzarà del 29 de març al 30 d’abril. Compta amb una etapa de lectiva 150 hores, amb activitats d’educació en el lleure i juvenil (60 Hores); processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (20 Hores); i tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60hores); i una etapa de pràctiques de 160 hores (mòdul de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil en qualsevol casal de la comarca que tingui un/a director/a de lleure. El preu del curs és de 220 euros.

El curs de vetllador/a d’infants amb necessitats educatives específiques, que també s’adreça a joves a partir de 18 anys, s’impartirà del 17 al 31 de maig. El curs té un total de 20 hores que es desenvoluparan en tres blocs diferents: la figura de/la vetllador/a (Bloc 1); contextualització de l’àmbit d’intervenció del/la vetllador/a (Bloc 2); i aprenentatge i desenvolupament (Bloc 3). El preu del curs és de 80 euros.

Pel que fa al curs de premonitor/a, s’adreça a joves de 16 a 18 anys, amb un total de 20 hores, que s’impartirà de manera presencial del 29 de març a l’1 d’abril, complint en tot moments les mesures preventives de Covid. L’horari serà de 9.30 a 13.30 hores, al centre cívic L’Escorxador. El preu del curs és de 38 euros.

Per a més informació o per aclarir qualsevol dubte respecte a aquests tres cursos, els interessats i interessades poden trucar a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell trucant al 973 355 608, per WhatsApp al 607 866 902 o enviant un correu electrònic a alturgell@oficinajove.cat