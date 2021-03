Els darrers dies s’ha fet viral un vídeo a les xarxes que mostra el deplorable estat del mirador de la Comella, ple de deixalles de tot tipus. Es tracta d’un vídeo, fet per un ciutadà que expressa la vergonya sentida en voler mostrar a la seva parella un espai suposadament idíl·lic de la parròquia i descobrir que s’ha convertit en una mena d’abocador descontrolat.

Els consellers socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella hem denunciat en repetides ocasions el trist estat que presenta el mirador de la Comella, i altres espais en entorns naturals, on hi ha qui es creu que s’hi pot llençar qualsevol cosa i s’hi pot trobar de tot: llaunes, plàstics i deixalles de tota mena. Ho hem fet en diferents sessions del Consell de Comú i continuarem fent mentre es perpetuï l’estat de deixadesa total que pateixen determinats indrets de la parròquia.

No és responsabilitat exclusiva del Comú. Més aviat al contrari. És responsabilitat de tothom, de tots i cadascun de nosaltres, mantenir net un dels béns més preuats de la parròquia i del país, com és l’entorn natural. És el que ens fa únics i és un dels principals atractius turístics. És patrimoni de tots, i com a tal l’hem de cuidar no només per a nosaltres, sinó també per a les generacions futures.

Així, des de PS+Independents d’Andorra la Vella apel·lem a la responsabilitat compartida i al civisme. I alhora reivindiquem la necessitat d’un manteniment més freqüent, a nivell de neteja i retolació dels espais naturals, i d’un increment de la supervisió de les activitats que es realitzen a diferents indrets de la parròquia.

Com recordareu, el nostre lema en les darreres eleccions comunals era ‘Una parròquia per a tothom’, i, tenint en compte la responsabilitat que tots hi tenim, com a ciutadans i usuaris dels seus espais i serveis, afegim que també és “una parròquia de tothom” i que “ara toca cuidar Andorra la Vella”.

En aquest sentit, des de PS+Independents d’Andorra la Vella estem preparant diverses jornades de recollida de residus a diferents punts de la parròquia. Així, ens agradaria comptar amb la vostra col·laboració, en un primer moment fent-nos conèixer quines zones creieu que necessiten més aquesta acció a través del nostre canal de WhatsApp al 64 91 64, i en un segon moment, participant activament en les jornades de recollida de deixalles que anirem anunciant.

Dolors Carmona, Sergi González i Lídia Samarra

Consellers socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella