Carnet Jove Andorra promou la sostenibilitat entre els joves amb un programa d’activitats

Del 24 de setembre al 4 d’octubre, Carnet Jove Andorra organitza tres activitats per a promoure entre els joves la importància de preservar l’entorn i reduir el nostre impacte en el planeta.

La primera activitat tindrà lloc el proper dissabte 24 de setembre i consisteix en un Clean up en diferents zones d’Andorra. Aquesta iniciativa organitzada per Andorra Sostenible, Rastre Zero, CityXerpa i Carnet Jove Andorra té com a objectiu deixar l’entorn net de brossa i prendre consciència de la importància de cuidar les muntanyes i d’actuar amb responsabilitat.

La segona activitat programada per al dijous 29 de setembre consisteix en un taller per a aprendre a crear productes amb residus orgànics. En aquest taller, a càrrec d’Agro Biomaterials, els joves aprendran tot el procés de creació de bioplàstics a partir de residus orgànics.

Finalment, dimarts 4 d’octubre es realitzarà un taller de tints naturals a càrrec de Color Botànica. En aquest curs els joves experimentaran amb el procés de tintura natural, per a donar color a teixits orgànics amb els colors de les plantes.

Cada activitat té un nombre limitat de places.

Les inscripcions a les activitats es poden fer al web: www.carnetjove.ad/sostenibilitat.

A banda d’aquestes activitats, durant el mes de setembre Carnet Jove Andorra posarà a disposició dels joves tot un seguit de recursos informatius entorn de la sostenibilitat i del medi ambient, perquè els puguin consultar i resoldre dubtes.

PROGRAMA D’ACTIVITATS

CLEAN UP ANDORRA 2022: NETEGEM LES NOSTRES MUNTANYES

Organitza: Andorra Sostenible, Rastre Zero, CityXerpa i Carnet Jove Andorra

Data: dissabte 24 de setembre del 2022, de les 9.30 h a les 12 h

Un any més s’uneixen forces per a netejar les muntanyes de plàstics i brossa.

El Clean up Andorra neix amb l’objectiu de deixar el nostre entorn net i prendre consciència de la importància de cuidar les nostres muntanyes i actuar amb responsabilitat.

TALLER DE BIOPLÀSTICS: COM CREAR PRODUCTES AMB RESIDUS ORGÀNICS

A càrrec d’Agro Biomaterials.

Data: dijous 29 de setembre del 2022, de les 19 h a les 21 h

Lloc: La Musa – espai creatiu

Preu: 35 €, 15 € amb el Carnet Jove

Inclou material + obsequi.

TALLER DE TINTS NATURALS: MODA SOSTENIBLE AMB EL COLOR DE LES PLANTES

A càrrec de Color Botanica

Data: dimarts 4 d’octubre del 2022, de les 19 h a les 21 h

Lloc: La Musa – espai creatiu

Preu: 35 €, 15 € amb el Carnet Jove

Els tints naturals són els colors que s’extreuen de les plantes tintoreres i serveixen per a tenyir teixit d’origen natural. N’hi ha a tot arreu, també al nostre voltant.

Inclou material.

Per a més informació es pot trucar al +376 864 976.