El comitè d’empresa del SAAS valora positivament l’acord per a signar el conveni col·lectiu

El comitè d’empresa del SAAS valora positivament la propera signatura del conveni col·lectiu, com va anunciar el cap de Govern en el debat d’orientació política. Era l’objectiu prioritari que han tancat després de quatre anys de negociacions, escapçats per la pandèmia.

El desenvolupament del pla de carrera, millores en els permisos i l’augment de l’IPC en els salaris són alguns dels punts destacats. La reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja de manera progressiva i recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2010 no tindran cabuda en el conveni, però no hi renuncien. La portaveu del comitè d’empresa del SAAS, Maite Flamarique, es mostra satisfeta amb les millores aplicades. Ho explicaran en una assemblea amb el personal a l’octubre.