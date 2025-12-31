Cap d’Any excepcional a les estacions d’Andorra amb el 100% dels dominis oberts i gruixos de més d’un metre

Grandvalira, aquestes darreres hores. Foto: Cedida
Les grans nevades rebudes els darrers dies han deixat unes condicions excel·lents a les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts per a poder gaudir amb plenitud de tot el que tenen per a oferir. A més, la previsió meteorològica per als propers dies apunta a jornades assolellades i temperatures suaus, és a dir un marc ideal per a aprofitar aquesta segona part de les vacances de Nadal i celebrar l’any nou envoltats de neu, esquí, música, gastronomia i divertides activitats.

Grandvalira compta amb tots els sectors connectats i més de 190 km esquiables. Pal Arinsal es manté amb el 100% de les seves pistes i instal·lacions obertes, i gruixos de neu acumulada que arriben fins als 100 centímetres. L’acumulació de neu rebuda ha permès obrir la Capa a Arinsal, la mítica pista negra que té el distintiu de ser la pista amb més desnivell de tot el Principat. Ordino Arcalís, per la seva banda, disposa també del 100% de les seves instal·lacions i pistes obertes amb gruixos que superen de llarg el metre, arribant fins als 135 cm. 

