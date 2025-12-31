FGC presentarà l’oferta de les estacions de muntanya a l’espai lúdic esportiu Totesport 360

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) serà present a l’espai Totesport 360 del 2 al 5 de gener, a l’INEFC Barcelona, amb un estand dedicat a la promoció de l’oferta esportiva i turística de les sis estacions de muntanya que gestiona i que aquests dies ja es troben en plena activitat: La Molina, Vallter, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Boí Taüll.
Al llarg de quatre jornades, Ferrocarrils mostrarà al públic assistent una varietat de propostes de neu i esport a la muntanya, en una aposta per a fomentar l’activitat física, els hàbits de vida saludables i l’accés als esports d’hivern per a tothom. Amb la seva participació a Totesport360, FGC reforça el compromís amb la divulgació de l’esport i la promoció d’activitats de muntanya accessibles.
Un estand amb experiències immersives
L’estand de Ferrocarrils oferirà informació detallada sobre les activitats de les sis estacions i, alhora, permetrà experimentar l’emoció de l’esquí i la muntanya a través de propostes immersives per a tots els públics.
Una de les principals atraccions serà l’esquí 360º amb realitat virtual que permetrà fer un descens virtual amb ulleres VR i sentir la velocitat i l’adrenalina d’una baixada per pistes d’Espot, Boí Taüll o La Molina, amb una experiència realista. Amb la mateixa tecnologia els visitants podran provar el bikepark 360º, un descens en bicicleta a l’estació de La Molina que recorre els senders entre boscos de pi negre característics del Pirineu.
A més, el simulador d’esquí 360º oferirà l’oportunitat de posar a prova l’equilibri i les habilitats sobre una pista virtual de Boí Taüll, en un activitat immersiva i lúdica pensada tant per a adults com per a infants.
Una oferta amb 30 disciplines diferents
Totesport 360, l’espai lúdic esportiu gratuït de referència durant les vacances de Nadal que compta ja amb una trentena de disciplines esportives confirmades, ocuparà 20.000 metres quadrats d’espai a l’INEFC Barcelona. L’espai estarà repartit entre els pavellons interiors i les pistes i terrenys de joc exteriors. S’hi podrà practicar atletisme, bàdminton, bàsquet, softbol, futbol americà, futbol, futbol sala, gimnàstica, handbol, hoquei en línia i sobre patins, korfbal, pàdel, tennis taula o esport adaptat, entre d’altres.
En paral·lel, es manté tant l’espai d’activitats dirigides en l’escenari de l’Espai 360 com l’exposició 360, ubicada al mig camp de futbol i la terrassa de l’INEFC, amb la finalitat de conscienciar el públic sobre la importància de mantenir una vida activa físicament en diferents etapes vitals (infància, adolescència, edat adulta i vellesa).
Les entrades per a assistir al certamen són gratuïtes i ja es poden descarregar a través de la pàgina web totesport360.cat en format d’invitació escollint la data en què es voldrà assistir a l’espai lúdic. Els dies 2, 3 i 4 de gener el certamen obrirà de 10 a 20 hores, mentre que el dia 5 ho farà en horari de matí, de 10 a 14 hores.
La informació del certamen es pot consultar a través de la pàgina web totesport360.cat o bé als perfils de xarxes de l’esdeveniment a Instagram i X @totesport360.