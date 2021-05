La Universitat d’Andorra signa un conveni amb l’Andorra Esports Clúster

La Universitat d’Andorra (UdA) i l’Andorra Esports Clúster (AEC) han signat un conveni marc amb l’objectiu d’establir les condicions generals de la col·laboració científica, docent, tècnica i administrativa entre ambdues parts.

El rector de l’UdA, Miquel Nicolau, i el president de l’AEC, David Hidalgo, han explicat que l’acord s’orienta a la creació de projectes conjunts i a l’intercanvi en els àmbits de la docència, la recerca, la innovació, la digitalització, la internacionalització, la promoció del talent, el networking i el foment i desenvolupament d’hàbits de vida saludables.

L’UdA i l’AEC es comprometen així a col·laborar en accions que contribueixin a la millora de la competitivitat d’Andorra i tinguin un impacte positiu en l’economia, la qualitat de vida de les persones i l’entorn.

Concretament hi ha especial interès a fomentar els hàbits de vida saludables a Andorra. Per aquest motiu, el primer fruit d’aquesta col·laboració conjunta és la creació del curs “Com crear entorns laborals saludables (ELS): del mite a la realitat”, una formació de curta durada que s’impartirà el proper 29 de juny en el marc del programa Aula d’Estiu 2021, dirigit especialment a les empreses que mostrin interès i sensibilitat per afavorir entorns laborals saludables als seus equips, i a empresaris, directius, treballadors i estudiants, que vulguin saber com incorporar hàbits de vida saludables en el seu dia a dia, i compaginar-los amb la seva activitat laboral.