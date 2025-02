Cande Moreno, 23a i 8 punts EC al segon supergegant de la Copa d’Europa de Sarntal

Cande Moreno, al descens de Saalbach. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

Cande Moreno i Jordina Caminal han disputat aquest dijous l’últim supergegant de la Copa d’Europa de velocitat a l’estació italiana de Sarntal (Itàlia). Moreno ha estat 23a sumant 8 punts EC, mentre que Jordina Caminal no ha finalitzat la baixada. Si ahir Cande Moreno era 19a i sumava 12 punts de Copa d’Europa en supergegant, avui dijous ha estat 23a amb el dorsal 30 i n’ha sumat 8, el que fan un total de 49 a la classificació general de supergegant de la competició continental.

Aquest dijous, l’esquiador del Principat, Cande Moreno, ha marcat un crono de 1.16.20, a 2.24 de la guanyadora, l’austríaca Nadine Fest, que s’ha imposat amb 1.13.96. L’andorrana marcava el 23è temps al primer sector, el 21è al segon i el 23è al tercer.

Per la seva part, Jordina Caminal no ha finalitzat la cursa. L’andorrana marcava el 38è temps al primer sector, però després no podia continuar.