Andorra disposarà d’una Llei marc de Turisme consensuada amb el sector aquest 2025

El ministre, Jordi Torres -cinquè per la dreta-, amb experts del sector turístic (SFGA)

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha liderat aquesta setmana 27 reunions amb els diferents agents del sector turístic amb l’objectiu de recollir les seves inquietuds i aportacions i incorporar-les a la futura Llei de Turisme, que el Govern té la voluntat que iniciï el tràmit parlamentari en els propers mesos.

En el marc del procés de redacció de la nova Llei marc de Turisme d’Andorra, el Ministeri de Turisme i Comerç acull des de dilluns passat la segona missió d’experts i representants d’ONU Turisme, participants a les diferents reunions sectorials, per a avançar, segons ha explicat el ministre, en l’elaboració d’un marc normatiu consensuat que permeti “consolidar un model turístic sostenible, equilibrat i competitiu, alineat amb les necessitats del país i les millors pràctiques internacionals”.

La delegació ha participat en una intensa i ambiciosa agenda amb els principals grups d’interès i un total de 27 reunions i una setantena de participants, entre institucions públiques i privades del sector, representants d’Andorra Turisme, la Cambra de Comerç, membres de la comissió legislativa d’economia, els comuns, entitats empresarials, professionals del sector i actors clau en la governança del turisme.

“El procés consultiu que s’ha desenvolupat durant aquesta setmana és essencial per a garantir que la nova legislació sigui realista, aplicable i alineada amb les necessitats del país”, ha subratllat el ministre des del sector encampadà de Grandvalira. Els resultats d’aquestes sessions serviran de base per a la redacció final del text legislatiu, assegurant que Andorra es doti d’un marc legal que permeti consolidar-se com una destinació turística referent en sostenibilitat i qualitat.

Jordi Torres ha exposat que si bé Andorra compta amb diverses normatives que regulen aspectes concrets del turisme, el país no disposa d’una Llei marc de Turisme integral, que ha d’establir un marc normatiu clar i adaptat als reptes contemporanis, estructurat sobre quatre grans pilars: la sostenibilitat com a principi rector del model turístic, la formació i professionalització per a garantir la qualitat del servei, la digitalització i tractament de dades per a millorar la presa de decisions, i la governança per a reforçar la competitivitat i la innovació en el sector.

La missió al llarg de la setmana compta amb la participació de destacats experts en dret turístic, sostenibilitat i governança turística. D’una banda, amb els representants d’ONU Turisme Emily Steinmayr, experta legal, i Verónica Pinilla, especialista sènior de projectes. La delegació la completa el catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Salamanca i expert en legislació turística, Francisco Javier Melgosa Arcos, així com l’especialista en sostenibilitat, finances sostenibles i responsabilitat social corporativa, José Carlos Ferrer.

Tots ells han evidenciat, després del procés consultiu i d’escolta activa, que caldrà incorporar a la normativa qüestions estratègiques com la necessitat d’un marc legislatiu específic que integri la sostenibilitat com a eix central del model turístic andorrà. Altres qüestions que preocupen el sector turístic són, entre d’altres, l’impacte de l’estacionalitat i les oportunitats de diversificació de l’oferta, o la transició cap a un model de turisme de més valor afegit.

ONU Turisme celebra el pas que està fent Andorra en la regulació del turisme. Verónica Pinilla ha expressat que “estem compromesos a acompanyar aquest ‘país únic’ en cada etapa del procés. La nostra col·laboració institucional és clau per a enfortir la capacitat d’afrontar aquests desafiaments de manera efectiva, assegurant un creixement sostenible, competitiu i responsable del turisme al país”.

L’expert José Carlos Ferrer ha indicat que les aportacions dels diferents grups d’interès al procés participatiu s’incorporaran a les recomanacions sobre bones pràctiques juntament amb una recopilació de recomanacions estàndards i objectius internacionals en matèria de sostenibilitat.

A més de les reunions institucionals i sectorials, els experts també han realitzat visites de camp que han permès analitzar la implementació de plans turístics locals, l’impacte del canvi climàtic, la gestió de recursos i les iniciatives de sostenibilitat.