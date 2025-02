La CGT reclama que s’obri una segona línia d’I3 a l’Escola Valldeflors de Tremp

Protesta de la CGT per la pèrdua de la segona línia d’I3 a l’Escola Valldeflors de Tremp, l’any passat (Foto: RàdioSeu)

La CGT ha exigit al Departament d’Educació de la Generalitat que obri una segona línia d’I3 a l’Escola Valldeflors de Tremp, per a “garantir que totes les famílies que opten per l’ensenyament públic puguin accedir-hi”. La reclamació arriba després que la conselleria ha anunciat que el curs 2025-2026 hi seguirà havent una única línia per a 36 alumnes, cosa que, afirmen, ha generat “un fort malestar” entre la comunitat educativa.

Segons el sindicat, “aquesta decisió segueix la línia d’actuacions de l’any anterior”, quan consideren que “Educació va afavorir l’escola privada-concertada en detriment de l’escola pública, provocant el tancament d’una línia d’I3 a Valldeflors”. El col·lectiu creu que no disposar de la segona línia -que es va suprimir l’any passat- “suposa un nou atac a l’escola pública”, de la qual reivindiquen “que garanteix una educació laica i integradora per a totes les famílies de Tremp”, i opinen que això s’emmarca en “polítiques neoliberals i privatitzadores que, sota el pretext de la baixa natalitat, estan desmantellant l’escola pública”.

En un comunicat, la CGT admet el seu rebuig als concerts educatius amb escoles privades, perquè el vincula a “una retallada directa als recursos de l’educació pública” i creuen que “perjudica les famílies que defensen un model educatiu gratuït, universal i de qualitat”. En aquest sentit, el sindicat ha anunciat que preparen una mobilització en la qual volen que hi participi “tota la comunitat educativa de Tremp, l’AFA de l’escola, les associacions de veïnes i d’altres col·lectius i moviments socials del Pallars, així com l’Ajuntament”.