Caminal frega el top10 als dos descensos de la Copa d’Europa de St. Moritz

Jordina Caminal amb el tècnic Xoque Bellsolà (FAE)

Aquest divendres, la Copa d’Europa de descens de St. Moritz ha hagut de canviar la planificació i, davant del mal temps que donaven per a dissabte, avui s’han celebrat dos descensos per a tancar aquesta cita. L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, ha fregat el top10 a les dues curses, sent 11a a les dues. En total, l’andorrana ha sumat avui 48 punts de Copa d’Europa.

A la primera cursa, amb victòria de l’austríaca Nadine Fest amb 1.28.90, Caminal, amb el dorsal 22, ha estat 11a amb +2.09. Al primer sector marcava el 5è temps amb +0.20, mentre que al segon era el 7è temps amb +0.34. Al tercer intermig, però, es deixava 1.14 fent el 25è crono, i al quart sector +0.41 amb el 19è. Finalment, era 11a a meta.

A la segona cursa, la victòria ha estat per a la també austríaca Carmen Spielberger amb 1.29.97. Caminal, que sortia amb el dorsal 15, acabava 11a novament, ara a 1.73, en una cursa que començava de la millor manera amb un primer sector en què feia el millor temps, per a després 17a al segon sector amb +1.32 en cometre un error. Al tercer sector era 15a (+1.05), mentre que al quart feia el 13a, per finalitzar 11a.





Millorarà dorsal

Amb aquestes dues curses, l’andorrana suma un total de 48 punts de Copa d’Europa (24 cada 11ª posició). Amb els bons resultats d’avui, en la pròxima cita de Copa d’Europa de descens (Zauchensee, al gener) podrà tenir millor dorsal. Caminal correrà ara la Copa d’Europa de supergegant a Zinal (16 i 17 de desembre).