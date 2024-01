Andorra Endavant vol que els estudiants de música tinguin un programa com el d’Esports-Estudi

Al centre de la imatge, la consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador (Consell General)

La consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador, demana que els estudiants de música tinguin la mateixa consideració que els esportistes a l’hora de combinar la seva activitat amb els estudis. Des d’AE recorden que el Govern té en marxa el programa Esports-Estudi.

Amador ha intervingut durant la compareixença de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell a la comissió legislativa del Consell General. La ministra ha comentat que es van fer reunions amb l’anterior consolat d’Andorra la Vella per a convertir l’Institut d’Estudis Musicals en conservatori. Ha dit, però, que “la compaginació dels estudis amb una altra activitat està actualment molt focalitzat en els esports i que és una tasca que es fa conjuntament amb el ministeri d’Educació. El secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, per la seva part, ha destacat el bon paper dels esquiadors que compaginen els esports amb els estudis”.

Noemí Amador assenyala que “la formació adaptada dels estudis musicals i de primària o batxillerat inclouria el seguiment acadèmic i l’adequació del calendari de les activitats d’avaluació d’acord amb les seves activitats musicals, a més de tutories personalitzades. El programa permetria que a l’inici de cada període de matrícula, cada alumne consensuï amb la coordinació acadèmica el nombre d’assignatures que cursarà i la planificació de cadascuna d’elles, tenint en compte les possibilitats i limitacions de cada part”.

Amador també ha preguntat sobre l’acompanyament dels esportistes d’alt nivell al món laboral amb la possibilitat de disposar d’una subvenció extraordinària com podria ser el cas de l’esquiador Joan Verdú. En exemples com aquest, cal considerar, segons la consellera general, que contribueixen a la projecció internacional d’Andorra i que els resultats són un valor afegit a la seva trajectòria.

La ministra Bonell ha dit que tots els esportistes que tenen bons resultats tenen un reconeixement econòmic. Pel que fa a l’acompanyament laboral, Bonell s’ha referit al fet que ja hi ha centres d’alt rendiment que contemplen aquesta possibilitat, recorden des d’Andorra Endavant.

Alain Cabanes, per la seva part, ha fet esment als models d’incorporació al món laboral que han fet altres països tot i que ha reconegut que encara no s’ha treballat a Andorra. Ha assegurat, però, que “en aquesta legislatura s’intentarà dur a terme un projecte perquè l’esportista no hagi de patir quan plegui”.

En el marc de la llei de Funció Pública ja es contempla que un esportista d’elit amb participació olímpica tingui un barem millor en un edicte per a accedir a un lloc de treball.