Òpera solidària a favor d’Unicef, aquest dijous

Cartell del concert solidari a favor d’Unicef

El Centre de Congressos serà l’escenari aquest dijous, 21 de desembre, (20.30 hores) del concert benèfic d’òpera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, una iniciativa impulsada pel Comitè nacional d’Andorra per l’Unicef amb el patrocini del Comú d’Andorra la Vella i FEDA. El projecte solidari i cultural servirà per a recaptar fons per a finançar els projectes que té en marxa Unicef, tant a Andorra com en l’àmbit internacional.

El concert, tal com va detallar Jonaina Salvador, soprano i directora d’Andorra Lírica, el dia de la seva presentació, constarà de tres actes amb un repartiment integrat per 12 intèrprets professionals de països tan diversos com Andorra, Geòrgia, Cuba i Itàlia. També hi participaran alumnes de l’Escola d’òpera d’Andorra, la més petita de només 5 anys d’edat. “És una obra fantàstica; Verdi és el gran mestre capaç de poder traduir en música passions humanes”, va assegurar la soprano.

Les entrades es poden adquirir a la pàgina web andorralavella.ad/entrades a un preu d’entre 20, 32 i 49 euros. També hi ha la possibilitat de fer aportacions per a la fila 0, amb tiquets que oscil·len entre els 5 i els 50 euros.

El concert també compta amb el patrocini de Lucas Fox, Jet consult i Art lab. En aquest sentit, el director d’Unicef, Albert Mora ha reiterat l’agraïment tant al Comú d’Andorra la Vella com a la resta de patrocinadors per voler contribuir a fer possible la iniciativa.