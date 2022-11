Boardercross: Maeva Estevez tanca la temporada per a recuperar-se bé de la lesió al radi

Maeva Estevez ha hagut de prendre una decisió després de l’anàlisi de la situació que s’ha fet conjuntament amb els diferents estaments de la FAE, tant la direcció esportiva, la corredora, com el servei mèdic. La seva lesió al radi està en ple procés de recuperació i, voler tornar a competir el més aviat possible, és a dir abans del final de la temporada segons els terminis de la lesió, significaria posar en risc una correcta recuperació, amb la qual cosa la decisió passa per deixar passar la temporada, posar tot al seu lloc i esperar una bona tornada per a la 23-24.

“Ens concentrarem en recuperar i ja pensem en la pròxima temporada. És un cop dur, encadenar les lesions no és fàcil -es va lesionar al genoll el passat hivern-, però crec que hem pres una bona decisió i ara toca recuperar, no ficar-me pressió i tornar al cent per cent”, ha manifestat Maeva Estevez, que ha volgut deixar clar que si bé la tornada a la competició hagués pogut establir-se cap al mes de març, “però si ens fixàvem un objectiu haguéssim volgut apretar per a arribar i això hagués estat arriscar per a guanyar poc”.

“Millor fer un pas endarrere per a fer-ne dos endavant”, ha dit Carles Visa, director de la secció de boardercross. “Ara tindrem un any més o menys per a treballar tots els aspectes que a vegades no podem, i l’aspecte mental és un dels que m’he focalitzat els últims anys, i continuarem per aquí”, ha afegit la rider andorrana.

“De moment a nivell del canell no podem fer res, perquè encara tinc el ferro extern que em treuen d’aquí a tres setmanes, i veurem a partir d’aquí com evoluciona i quan comencem amb la rehabilitació”, ha explicat Estevez, que sí ha començat, per altra part, amb la rehabilitació del genoll, on té un esquinç.

El canell de l’andorrana estava en mal estat després de la caiguda que va patir als entrenaments de l’estada que estava realitzant a Pitztal. De fet, la lesió obligarà a tornar a passar pel quiròfan per a treure els ferros i, després, encara s’haurà de veure si hi ha alguna altra afectació. “Al final”, ha continuat Visa, “l’anàlisi és que ens falta preparació sobre la neu” per a aconseguir una temporada neta de lesions, segons el director de la secció de boardercross.