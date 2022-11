Reflex, de Sofia Ortun, guanya el primer premi del concurs fotogràfic de FEDA, “Una mirada sostenible”

El MW Museu de l’Electricitat ha acollit aquest dimecres a la tarda el lliurament de premis del concurs de fotografia de FEDA, “Una mirada sostenible”. Es tracta de la primera edició d’un certament que ha nascut amb l’objectiu d’incentivar i premiar el talent fotogràfic del país i a la recerca de les millors instantànies en l’àmbit de la sostenibilitat.

El jurat ha valorat especialment la fotografia “Reflex”, de Sofia Ortun Alves, que s’ha fet amb el primer premi del concurs. Es tracta d’una mirada “cap a la vida”, com ha descrit l’autora, que s’ha qualificat des del jurat com “una mirada veritablement sostenible cap a la natura, però des d’un punt de vista diferent”, tot valorant “l’originalitat de la posada en escena amb l’objecte del mirall envoltat de fulles de tardor”. “Reflex” encapçalarà el calendari 2023 de FEDA, així com la nova exposició que s’estrenarà a principi del 2023 al MW Museu de l’Electricitat i que estarà exhibida durant tot el primer trimestre de l’any.

“Flores de metal”, de María del Mar Sánchez Rodilla, una mirada sobre els molins eòlics de Cadis, ha rebut la menció especial Energia i Sostenibilitat. L’autora assegura en el text que acompanya la seva imatge que “també els gegants poden integrar-se en l’espai natural”. El jurat ha valorat la bellesa d’aquest paisatge que integra un element tan important per a la transició energètica com el molí de vent, font d’energia renovable.

La menció especial Andorra i Sostenibilitat ha estat per a “Mirall del Forquillo”, de Guillem Casal Font. Una mirada des de l’estany del Querol d’un dia de tardor fred i amb boira que mostra la “fragilitat” i a la vegada, “l’equilibri de la nostra natura”, en paraules de l’autor. A banda, el jurat també ha tingut en compte la posada en valor del recurs que suposen els llacs d’alta muntanya com a font d’energia renovable. Totes dues s’exposaran igualment al museu de FEDA i apareixeran en el calendari 2023.

A banda d’aquestes, fins a 20 fotografies més han estat reconegudes pel jurat per a aparèixer a l’exposició i el calendari demostrant l’alt nivell de participació. Les 232 fotografies presentades han posat el focus sobre el canvi climàtic, l’acció de l’ésser humà sobre l’ecosistema, el medi ambient, la biodiversitat, l’estalvi energètic i la producció d’energia amb fonts renovables, entre d’altres.

Un dels pilars i metes de FEDA és, precisament, ser impulsors d’una transició cap a models més sostenibles en les estructures de la nostra societat. Així, “Una mirada sostenible” busca fer partícip la ciutadania, sigui a través de la participació en el concurs o gaudint de l’exposició que se’n farà posteriorment, d’aquest canvi.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha proposat en la rebuda a les persones guanyadores i participants que continuïn amb aquesta tasca de traslladar uns temes tan cabdals a tota la societat a través de l’art i el seu prisma particular.

El jurat ha estat compost per la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb el client de FEDA, Nerea Moreno, la coordinadora del MW Museu de l’Electricitat, Katia Vilana, el tècnic de Comunicació de FEDA Jordi Domingo, el fotògraf andorrà Eduard Comellas i el fotoperiodista estatunidenc que exposa actualment al MW Museu de l’Electricitat la seva obra “Un planeta submergit pel plàstic”, James Whitlow Delano.