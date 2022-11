La Policia deté un conductor després d’un accident amb un ciclista en circular en direcció contrària

La Policia ha detingut aquest dimecres, 30 de novembre, un home, no resident de 64 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària, i contra la integritat física i moral per lesions, després d’un accident amb un ciclista.

Els fets han tingut lloc a les 11.30 hores, a la part alta de l’avinguda Fiter i Rossell, a la CG3, a Andorra la Vella, quan el conductor del turisme, que circulava contra direcció, ha col·lidit amb la bicicleta.

El ciclista, un home, veí del Principat, de 51 anys d’edat, ha estat traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. El detingut ha passat aquesta tarda de dimecres a disposició judicial.