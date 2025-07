Bartumeu Gabriel: “Tot el treball i esforç que hem fet fins el dia d’avui ens porta a coses molt bones”

L’esquiador andorrà, Bartumeu Gabriel (FAE)

L’esquiador del Principat, Bartumeu Gabriel, va tancar la temporada passada amb bon sabor de boca. L’andorrà va donar un pas endavant en el seu nivell, tant en gegant com en eslàlom, i ara es troba molt motivat per a la pretemporada i, sobretot, per a començar a competir. “Tot el treball i esforç que hem fet fins el dia d’avui ens porta a coses molt bones”, afirma Gabriel.

Bona temporada

Al mes de novembre passat, a les curses de Levi (Finlàndia), Bartumeu Gabriel, va tornar a competir després del llarg procés de recuperació de l’operació del lligament creuat que es va trencar l’hivern anterior, i va destacar en gegant amb 28.02 punts FIS. A més, després va ser en eslàlom on va recuperar el seu millor nivell, amb diversos podis i victòries, incloent dues actuacions de 23.00 punts a Val Casies (Itàlia).





Motivació al màxim

Tot plegat el va dur a tancar la temporada amb molta motivació per a continuar treballant i afrontar de la millor manera la pretemporada i el pròxim curs competitiu. “Fins a dia d’avui va tot molt bé, hem estat treballant el físic de manera constant i hem fet una molt bona evolució respecte als últims testos”, afirma Gabriel respecte a la pretemporada que està realitzant.

Respecte al seu camí de creixement, l’andorrà és optimista, i mira amb molta motivació la pròxima campanya d’hivern: “L’evolució és molt positiva i la pretemporada avança a grans passos. Tot el treball i esforç que hem fet fins el dia d’avui ens porta a coses molt bones, com ara ser integrant del grup A de l’equip nacional d’Andorra. Penso que això és molt bo, una motivació extra per a la pròxima temporada i aprofitarem aquest estatuts per a donar-ho tot”.

Gabriel ja ha passat pàgina de la greu lesió de genoll, perquè va treballar la recuperació de la millor manera possible i perquè els resultats durant la temporada passada confirmen que està en un bon moment: “La lesió ja està oblidada, les sensacions són tan bones que ja ni ens en recordem”.