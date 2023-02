Àxel Esteve suma els seus primers punts de Copa d’Europa a Berchtesgaden

Àxel Esteve esquiant en una foto d’arxiu (Alexis Boichard Agence Zoom)

Aquest divendres s’ha disputat el primer eslàlom de la Copa d’Europa de Berchtesgaden (Alemanya), amb Àxel Esteve, que ha acabat 29è i ha sumat els seus primers punts de Copa d’Europa, i Àlex Rius, que no ha pogut completar la primera mànega.

A la primera mànega, Esteve ha acabat 45è amb +3.69. A la segona, l’andorrà ha marcat un crono amb +1.92 sent el 26è de la segona mànega recuperant 16 posicions per a situar-se a la 29a plaça final. Aquesta posició l’atorga 2 punts de Copa d’Europa.

Aquest resultat suposa els primers punts de Copa d’Europa de l’esquiador andorrà, que havia decidit competir a Berchtesgaden a aquesta cita europea just abans dels Campionats del Món, pel fet que hi havia possibilitats d’entrar en la zona de punts, vist el nivell que estava oferint l’esquiador.

Ara, Esteve viatja a Courchevel per a disputar l’eslàlom dels Campionats del Món, mentre que Rius, que ahir divendres no va poder completar la primera mànega, competirà aquest dissabte al segon eslàlom d’aquesta Copa d’Europa alemanya.

Àxel Esteve, esquiador: “Ha sigut una carrera bastant batallada perquè s’ha posat a ploure a la primera mànega, a la segona també una mica, s’ha trencat bastant la part de baix de la pista… i s’havia de lluitar, fer un esquí bastant sòlid i atacar. Era una Copa d’Europa amb menys volum de gent del que estem acostumats i era una oportunitat que havíem d’anar a buscar. A les dues mànegues penso que he fet una bona part de dalt, de fet, els intermedis eren bastant correctes, i la part de baix, tant a la primera com a la segona m’han costat una mica més i no he acabat de fer un bon esquí.

“Faig punts, estic súper content per això, perquè m’ajudarà a fer un pas més endavant, que estava costant molt. Arriba en bon moment per als Mundials, perquè ara és un plus de confiança. Vaig amb tot i no m’hi deixaré res”.

Yago Antes, entrenador: “A la primera mànega, un primer parcial bo, però a baix comença a assentar-se una mica, i arriba cansat per això. Es fa llarg al final. A la segona fa el seu esquí, ha respost més o menys bé, bé a dalt i torna a pillar una mica a baix. És un dia positiu perquè a dalt pot esquiar bé. Una bona cursa però encara ha fet un parcial que marca molt”.