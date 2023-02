La pluja va suspendre ahir divendres el gegant FIS de Hochficht

Hochficht, a Àustria (Skisport)

Ahir divendres, dia 17 de febrer, Hochficht, a la serralada del bosc de Bohèmia (Àustria), havia d’acollir un primer gegant FIS amb la participació, entre altres esquiadors, dels andorrans Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, però la pluja ha obligat a suspendre la competició.

Després de diversos intents per a poder realitzar les curses, finalment l’organització, vistes les grans dificultats per a la pràctica de l’esquí esportiu ha decidit cancel·lar la prova i intentar preparar la pista per a poder competir aquest dissabte.